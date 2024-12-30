Shin Tae-yong Temukan The Next Boaz Solossa, Siap Diandalkan di Laga Timnas Indonesia vs Australia!

Shin Tae-yong menemukan The Next Boaz Solossa untuk laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: AFC)

SHIN Tae-yong menemukan The Next Boaz Solossa. Jika dibutuhkan, Shin Tae-yong bisa mengandalkan jasa The Next Boaz Solossa saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025.

Lantas, siapa pemain yang dimaksud? The Next Boaz Solossa yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek.

1. Bukan Orang Baru bagi Shin Tae-yong

Ramai Rumakiek saat membela Timnas Indonesia pada 2022. (Foto: PSSI)

Ramai Rumakiek bukanlah orang baru bagi Shin Tae-yong. Ia sempat menjadi pemain andalan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia mengarungi dua laga melawan Taiwan di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023, menjalani Piala AFF 2020 dan dua pertandingan uji coba melawan Timor Leste pada Januari 2022.

Total dalam periode tersebut, Ramai Rumakiek mencetak tiga gol dari 12 penampilan bersama Timnas Indonesia. Sayangnya, Ramai Rumakiek melakukan tindak indisipliner ketika Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong bersiap menjalani SEA Games 2021 Vietnam yang dilangsungkan pertengahan 2022.

Masuk dalam daftar panggil, Ramai Rumakiek mangkir. Kondisi itu yang membuat Shin Tae-yong naik pitam dan langsung mencoretnya.

"Rumakiek tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respons sama sekali, jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakiek," ujar Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman PSSI.