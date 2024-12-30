Alasan Jay Idzes Tinggalkan Timnas Futsal Belanda dan Pilih Jadi Pesepakbola

ALASAN Jay Idzes tinggalkan Timnas Futsal Belanda dan pilih jadi pesepakbola terungkap. Bek Timnas Indonesia itu memang diketahui sempat meniti karier sebagai pemain futsal profesional sebelum bermain sepakbola.

Jay Idzes memulai kariernya sebagai pemain futsal pada 2015. Kala itu, pemain berusia 24 tahun itu sempat membela dua klub kasta kedua Liga Futsal Belanda.

"Ya, itu benar. Saya pikir itu terjadi sekira tahun 2015. Saya bermain di Helmond Sport di VVV Venlo. Dua klub di liga (futsal) kasta kedua di Belanda," kata Jay dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Senin (30/12/2024).

"Tetapi saya juga sempat bermain di kelompok usia (timnas Belanda), kemudian saya ditransfer ke FC Eindhoven pada musim 2015-2016," sambungnya.

1. Sempat Dipanggil Timnas Futsal Belanda

Di FC Eindhoven, Jay Idzes masih sering bermain futsal setiap akhir pekan. Dia bahkan mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Futsal Belanda.

Saat itu, Timnas Futsal Belanda ingin membuat tim anyar untuk persiapan Olimpiade. Jay Idzes muda sempat mengikuti pemusatan latihan di Portugal.

Bek Venezia itu bahkan sempat menghadapi sejumlah tim futsal kawakan seperti Portugal, Italia, dan Spanyol. Akan tetapi, karier Jay berubah drastis pada 2017.