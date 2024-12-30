PSM Makassar Putuskan Banding Hukuman Komdis PSSI Usai Kedapatan Turunkan 12 Pemain Lawan Barito Putera

MAKASSAR – PSM Makassar mengajukan banding atas hukuman dari Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI). Mereka didakwa bersalah usai sempat menurunkan 12 pemain saat melawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025.

Gara-gara hal itu, PSM yang sedianya menang 3-2, dinyatakan kalah 0-3. Awalnya mereka dijatuhi hukuman pengurangan tiga poin tetapi kemudian direvisi.

1. Apa yang Terjadi

Kemenangan PSM dengan skor 3-2 atas Barito Putera pada Minggu 22 Desember 2024 diselimuti insiden kontroversial. Juku Eja kedapatan bermain dengan 12 pemain di lapangan jelang laga berakhir, tepatnya pada menit ke-90+7, ketika mereka melakukan tiga pergantian pemain.

Kala itu, PSM Makassar memasukkan Daffa Salman, Fahrul Aditia, dan Arham Darmawan. Ketiganya masuk untuk menggantikan Akbar Tanjung, Latyr Fall, dan Syahrul Lasinari.

Pergantian itu dilakukan ketika Akbar Tanjung mengalami cedera. Pipin Indra Pratama selaku wasit yang memimpin pertandingan, mempersilahkan tiga pemain pengganti itu untuk masuk ke lapangan.

Namun saat itu, masih ada Lasinari yang tetap berada di dalam lapangan. Alhasil, PSM Makassar pun bermain dengan 12 pemain di sisa waktu yang ada.

2. Diprotes Rahmad Darmawan

Dalam sesi jumpa pers usai laga, Rahmad Darmawan selaku pelatih Barito Putera melakukan protes terkait insiden itu. Komdis PSSI telah menghimpun fakta yang terjadi di lapangan. Hasilnya, tiga poin yang didapat PSM diubah menjadi kalah 0-3 dari Barito Putera.