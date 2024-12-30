Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Buntut Mainkan 12 Pemain saat Hadapi Barito Putera, PSM Makassar Dinyatakan Kalah dan Dihukum Pengurangan Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:49 WIB
Buntut Mainkan 12 Pemain saat Hadapi Barito Putera, PSM Makassar Dinyatakan Kalah dan Dihukum Pengurangan Poin!
PSM Makassar kena hukuman pengurangan poin akibat menurunkan 12 pemain saat menghadapi Barito Putera (Foto: Instagram/@psm_makassar)
PSM Makassar dijatuhi hukuman pengurangan tiga poin dan dinyatakan kalah usai memainkan 12 orang pada laga kontra Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Sedianya, laga tersebut berkesudahan 3-2 untuk Juku Eja.

Pelanggaran fatal PSM itu terjadi pada laga kontra Barito Putera di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 22 Desember 2024. Ketika itu, mereka memainkan 12 orang di menit-menit akhir.

PSM Makassar vs Barito Putera

1. Apa yang Terjadi?

PSM Makassar berniat mengganti tiga pemain yakni Akbar Tanjung, Latyr Fall, dan Syahrul Lasinari, di menit-menit akhir. Mereka akan digantikan oleh Daffa Salman, Arham Darmawan, dan Fahrul Aditia.

Akbar dan Latyr sudah keluar lapangan. Namun, Syahrul kedapatan masih ikut bermain dalam laga tersebut.

Dengan begitu, PSM sempat diperkuat 12 pemain melawan Barito Putera. Pertandingan pun dimenangkan oleh anak asuh Bernardo Tavares dengan skor akhir 3-2.

2. Protes Rahmad Darmawan

Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, sempat melontarkan protes atas insiden 12 pemain ini. Setelah tidak digubris, upaya menuntut keadilan tersebut akhirnya membuahkan hasil.

