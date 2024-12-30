Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ong Kim Swee Ungkap Alasan Persis Solo Kalah 0-1 dari Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |07:02 WIB
Ong Kim Swee Ungkap Alasan Persis Solo Kalah 0-1 dari Persib Bandung
Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee menyebut kekalahan 0-1 dari Persib Bandung terjadi karena buruknya lini depan timnya. Sebab andai Persis bisa mencetak gol, maka tak mungkin kalah 0-1 dari Persis di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu 29 Desember 2024 kemarin.

Pelatih asal Malaysia ini mengatakan perbedaan Persis dan Persib di laga pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 hanya dari segi gol. Meski banyak peluang diciptakan timnya, namun lawan yang mampu mencetak gol hingga akhirnya memenangkan pertandingan.

“Kita bermain sangat baik di separuh pertama, mencipta beberapa peluang yang lebih baik, tapi kita gagal menyempurnakan. Kalau kita lihat dari segi peluang-peluang cipta, mereka percaya dapat satu gol,” katanya usai pertandingan, dikutip Senin (30/12/2024).

1. Ong Kim Swee Tetap Apresiasi Perjuangan Persis Solo

Namun, Ong Kim Swee tetap mengapresiasi para pemainnya yang terus menunjukan perkembangan positif dari permainan. Ia percaya di putaran kedua nanti, Persis Solo mampu bangkit hingga keluar dari zona degradasi.

Persis Solo vs Persib Bandung

Pelatih berusia 54 tahun ini pun mengaku sudah menyampaikan keinginannya kepada manajemen di bursa transfer pemain paruh musim ini. Ia berkeinginan mendapatkan penyerang tambahan.

“Kita hanya perlukan penyerang bagi saya ya, boleh mencetak gol. Jika kita mampu mendapat penyerang yang mampu mencetak gol, sudah pasti keputusan kita berlainan,” sambung Ong Kim Swee.

Halaman:
1 2
      
