Penyebab Malut United Kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB Malut United kalah 0-1 dari Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, mengatakan bahwa konsentrasi pemain masih menjadi persoalan saat ini.

Kelemahan itu akan diperbaiki Imran Nahumarury. Sebab, dia ingin Malut United tampil lebih baik dalam putaran kedua Liga 1 2024-2025.

1. Kalah dari Persija Jakarta

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- baru saja kalah 0-1 dari Persija dalam laga penutup putaran pertama. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Sabtu 28 Desember 2024 sore WIB

Imran Nahumarury mengatakan skor akhir memang tidak sesuai harapan Malut United. Namun, menurutnya kekalahan itu tetap diterima lapang dada oleh Yakob Sayuri dan kolega.

“Konsentrasi pemain masih menjadi masalah bagi kami. Tapi, apa pun hasilnya, saya bangga dengan tim ini karena telah menunjukkan progres yang luar biasa," kata Imran Nahumarury dalam konferensi pers, Sabtu 28 Desember 2024.

"Kami meminta maaf karena tak bisa meraih 3 poin. Sungguh pertandingan yang sulit, tetapi saya tetap mengapresiasi perjuangan pemain, mereka luar biasa," tambahnya.