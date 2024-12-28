Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Dihajar Serdadu Tridatu 0-2, Posisi Bajul Ijo di Puncak Mulai Terancam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |21:07 WIB
Hasil Bali United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Dihajar Serdadu Tridatu 0-2, Posisi Bajul Ijo di Puncak Mulai Terancam
Bali United menang 2-0 atas Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Kondisi Persebaya Surabaya di puncak klasemen Liga 1 2024-2025 mulai terancam. Sebab pada laga pekan ke-17 yang baru saja berakhir, Sabtu (28/12/2024) malam WIB itu, Persebaya tumbang 0-2 dari Bali United.

Ya, Persebaya tumbang di markas Bali United, yakni di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Dalam laga tersebut gawang Bajul Ijo –julukan Persebaya– dibobol dua kali oleh Jean Befolo dan Irfan Jaya.

Dengan kekalahan itu, Persebaya memang masih di puncak klasemen. Namun, 37 poin yang dimiliki Persebaya tak bertambah. Sementara itu, di posisi kedua ada Persib Bandung dengan 35 poin dan masih mencadangkan dua laga tunda yang belum dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Di menit ke-10, Bali United mendapatkan peluang emas lewat tendangan Irfan Jaya yang masih bisa ditepis kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari. Cukup disayangkan karena Irfan Jaya sudah dalam posisi satu lawan satu.

Sementara Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bukan tanpa ancaman. Tim arahan Paul Munster itu acap kali mengancam gawang Bali United. Hanya saja belum ada gol yang tercipta dari peluang-peluang tersebut.

Bali United vs Persebaya Surabaya (instagram/baliunitedfc)

Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang bisa diciptakan Bali United maupun Persebaya Surabaya. Kendati begitu, tensi kedua kesebelasan masih sangat tinggi dengan jual beli serangan terus terjadi.

Pada akhirnya, tidak ada satupun gol yang tercipta sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Bali United dan Persebaya Surabaya bermain imbang tanpa gol untuk sementara.

Halaman:
1 2
      
