HOME BOLA LIGA INGGRIS

6 Pemain Berdarah Malaysia yang Berkarier di Inggris, Nomor 1 Striker Manchester United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |15:18 WIB
6 Pemain Berdarah Malaysia yang Berkarier di Inggris, Nomor 1 Striker Manchester United
Chris Sze termasuk pemain berdarah Malaysia yang berkarier di Inggris (Foto: X/@ChrisSze)
A
A
A

BERIKUT enam pemain berdarah Malaysia yang berkarier di Inggris. Salah satunya adalah striker muda Manchester United!

Masyarakat Negeri Jiran baru saja dihebohkan dengan pernyataan Josh Brownhill. Sebab, kapten Burnley FC itu membantah memiliki darah keturunan Malaysia.

Josh Brownhill

Sebagai salah satu negara bekas jajahan, wajar jika cukup banyak ditemui masyarakat berdarah Malaysia di Inggris. Setidaknya saat ini ada enam pemain berdarah Melayu di Negeri Raja Charles.

Siapa saja pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

6 Pemain Berdarah Malaysia yang Berkarier di Inggris

6. Richard Chin

Richard Chin

Pemain bernama lengkap Richard Li Hua Chin ini berkarier di Farnborough, klub kasta keenam di Liga Inggris! Ia masih berusia 22 tahun dan berposisi sebagai gelandang bertahan dan bek sayap.

5. Jimi Gower

Jimi Gower (Foto: Arsenal FC)

Pemain berusia 20 tahun ini berkostum Arsenal U-21. Gower diketahui memiliki darah Malaysia dari sisi ibunya.

4. Daniel Batty

Daniel Batty/Dan Batty (Foto: Manchester City)

Pemain berusia 18 tahun ini berkostum Manchester City U-18. Batty diketahui memiliki darah Malaysia dari garis ibu.

Halaman:
1 2 3
      
