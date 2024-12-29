Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di Semifinal Piala AFF 2024: Menang 3-1, Golden Star Warriors Jejaki Partai Puncak!

Timnas Singapura menang 3-1 atas Timnas Singapura di Leg II Semifinal Piala AFF 2024 (Foto: VFF)

PHU THO – Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Provinsi Phu Tho, Phu Tho, Minggu (29/12/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Golden Star Warriors.

Tiga gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Xuan Son (45+1’, 63’) dan Nguyen Tien Linh (90+3’). Sementara, satu gol Singapura ditorehkan Kyoga Nakamura (74’). Tuan rumah melaju ke final Piala AFF 2024 dengan agregat 5-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Serupa dengan leg I, Singapura tampil menyerang di awal-awal laga. Namun, Vietnam mendapat peluang pertama di menit ketiga ketika sundulan Xuan Son melambung tipis!

Singapura sempat mencetak gol di menit ke-10. Sundulan Shawal Anuar sempat ditepis keluar dan kembali ditanduk Faris Ramli. Namun, gol itu dianulir setelah wasit meninjau VAR.

Nasib nahas dialami Vietnam di menit ke-21. Umpan Nguyen Hai Long disundul Quang Ngoc Chau dan masuk ke gawang. Tapi gol dianulir karena dinilai melanggar bek lawan dalam duel udara.

Jelang babak pertama berakhir, Vietnam mendapat hadiah penalti. Eksekusi Xuan Son sukses mengubah skor menjadi 1-0 di injury time. Kedudukan bertahan hingga rehat meski ada tambahan 12 menit!

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. The Lions yang tertinggal masih terus mencari celah untuk menjebol gawang Vietnam. Begitu juga dengan tuan rumah yang berhasrat menambah pundi-pundi golnya.