Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di Semifinal Piala AFF 2024: Menang 3-1, Golden Star Warriors Jejaki Partai Puncak!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |22:12 WIB
Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di Semifinal Piala AFF 2024: Menang 3-1, <i>Golden Star Warriors</i> Jejaki Partai Puncak!
Timnas Singapura menang 3-1 atas Timnas Singapura di Leg II Semifinal Piala AFF 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

PHU THO – Hasil Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Provinsi Phu Tho, Phu Tho, Minggu (29/12/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Golden Star Warriors.

Tiga gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Xuan Son (45+1’, 63’) dan Nguyen Tien Linh (90+3’). Sementara, satu gol Singapura ditorehkan Kyoga Nakamura (74’). Tuan rumah melaju ke final Piala AFF 2024 dengan agregat 5-1.

Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@fasingapore)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Serupa dengan leg I, Singapura tampil menyerang di awal-awal laga. Namun, Vietnam mendapat peluang pertama di menit ketiga ketika sundulan Xuan Son melambung tipis!

Singapura sempat mencetak gol di menit ke-10. Sundulan Shawal Anuar sempat ditepis keluar dan kembali ditanduk Faris Ramli. Namun, gol itu dianulir setelah wasit meninjau VAR.

Nasib nahas dialami Vietnam di menit ke-21. Umpan Nguyen Hai Long disundul Quang Ngoc Chau dan masuk ke gawang. Tapi gol dianulir karena dinilai melanggar bek lawan dalam duel udara.

Jelang babak pertama berakhir, Vietnam mendapat hadiah penalti. Eksekusi Xuan Son sukses mengubah skor menjadi 1-0 di injury time. Kedudukan bertahan hingga rehat meski ada tambahan 12 menit!

Babak Kedua

 Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. The Lions yang tertinggal masih terus mencari celah untuk menjebol gawang Vietnam. Begitu juga dengan tuan rumah yang berhasrat menambah pundi-pundi golnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Kejutan! Federico Barba Buka Suara soal Kepindahan dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement