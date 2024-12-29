Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Gol Indah, Maciej Gajos Akui Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:52 WIB
Cetak Gol Indah, Maciej Gajos Akui Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United
Maciej Gajos mengakui Persija Jakarta susah payah kalahkan Malut United (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

TERNATE - Gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos, mengakui timnya susah payah mengalahkan Malut United di laga terakhir putaran pertama Liga 1 2024-2025. Ia sangat bersyukur karena pada akhirnya Macan Kemayoran membawa pulang tiga poin dari Kota Ternate, Maluku Utara.

Persija menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu 28 Desember 2024 sore WIB. Gol kemenangan dicetak Gajos di menit ke-24 lewat tendangan langsung dari penjuru lapangan.

Maciej Gajos

1. Berat

Kendati begitu, Gajos mengakui laga tersebut sangat berat. Sebab, Malut United yang tampil di hadapan publiknya sendiri bermain sangat baik dan acap kali mengancam gawang Persija.

“Itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Seperti yang dikatakan pelatih, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan berat,” kata Gajos dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (29/12/2024).

Pria asal Polandia itu sangat senang karena bisa membawa Persija Jakarta menutup putaran pertama dengan hasil manis. Sebab, tujuan mereka memang hanya satu, yakni membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

“Tetapi yang paling penting adalah kami kembali ke Jakarta dengan tiga poin, kami menutup tahun ini dengan tiga poin,” papar Gajos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/tendangan_kungfu_perseta_vs_putra_jaya.jpg
Horor di Liga 4 Jatim: Pemain Perseta Tulungagung Terkapar Usai Kena Tendangan Kungfu 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement