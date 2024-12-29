Cetak Gol Indah, Maciej Gajos Akui Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United

TERNATE - Gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos, mengakui timnya susah payah mengalahkan Malut United di laga terakhir putaran pertama Liga 1 2024-2025. Ia sangat bersyukur karena pada akhirnya Macan Kemayoran membawa pulang tiga poin dari Kota Ternate, Maluku Utara.

Persija menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu 28 Desember 2024 sore WIB. Gol kemenangan dicetak Gajos di menit ke-24 lewat tendangan langsung dari penjuru lapangan.

1. Berat

Kendati begitu, Gajos mengakui laga tersebut sangat berat. Sebab, Malut United yang tampil di hadapan publiknya sendiri bermain sangat baik dan acap kali mengancam gawang Persija.

“Itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Seperti yang dikatakan pelatih, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan berat,” kata Gajos dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (29/12/2024).

Pria asal Polandia itu sangat senang karena bisa membawa Persija Jakarta menutup putaran pertama dengan hasil manis. Sebab, tujuan mereka memang hanya satu, yakni membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

“Tetapi yang paling penting adalah kami kembali ke Jakarta dengan tiga poin, kami menutup tahun ini dengan tiga poin,” papar Gajos.