Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo vs Persib Bandung: Kevin Ray Mendoza Tak Gusar dengan Kehadiran Suporter Tuan Rumah

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |00:06 WIB
Persis Solo vs Persib Bandung: Kevin Ray Mendoza Tak Gusar dengan Kehadiran Suporter Tuan Rumah
Kevin Ray Mendoza kala memperkuat Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

LAGA Persis Solo vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 akan bergulir pada malam nanti. Jelang laga itu, kiper asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, menyoroti kehadiran suporter tuan rumah.

Secara tegas, Kevin Ray Mendoza pun tak gusar dengan hadirnya suporter Persis Solo itu. Sebab, dia sudah terbiasa dengan kondisi itu dan memastikan tetap tampil optimal.

Kevin Ray Mendoza

1. Siap Tempur

Kevin Ray Mendoza mengaku sudah terbiasa dengan kehadiran penonton tuan rumah. Sehingga, hal itu tidak akan mempengaruhi penampilan kiper Timnas Filipina itu di lapangan.

“Kami sudah terbiasa bermain kadang dengan penonton, kadang tanpa penonton. Saya rasa tim ini sudah terbiasa, jadi itu tidak masalah bagi kami,” kata Kevin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 27 Desember 2024.

Meski demikian, kiper bernomor punggung 1 ini termotivasi untuk bisa kalahkan Persis Solo. Apalagi sejauh ini, Persib Bandung belum terkalahkan.

“Ya, tentu saja kami masih termotivasi. Tidak masalah apakah mereka punya pendukung di sana atau tidak. Kami selalu termotivasi. Kami ingin menang setiap saat,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pramono_anung.jpg
Jelang Persib vs Persija, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Kirim Pesan Tegas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement