Persis Solo vs Persib Bandung: Kevin Ray Mendoza Tak Gusar dengan Kehadiran Suporter Tuan Rumah

LAGA Persis Solo vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 akan bergulir pada malam nanti. Jelang laga itu, kiper asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, menyoroti kehadiran suporter tuan rumah.

Secara tegas, Kevin Ray Mendoza pun tak gusar dengan hadirnya suporter Persis Solo itu. Sebab, dia sudah terbiasa dengan kondisi itu dan memastikan tetap tampil optimal.

1. Siap Tempur

Kevin Ray Mendoza mengaku sudah terbiasa dengan kehadiran penonton tuan rumah. Sehingga, hal itu tidak akan mempengaruhi penampilan kiper Timnas Filipina itu di lapangan.

“Kami sudah terbiasa bermain kadang dengan penonton, kadang tanpa penonton. Saya rasa tim ini sudah terbiasa, jadi itu tidak masalah bagi kami,” kata Kevin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 27 Desember 2024.

Meski demikian, kiper bernomor punggung 1 ini termotivasi untuk bisa kalahkan Persis Solo. Apalagi sejauh ini, Persib Bandung belum terkalahkan.

“Ya, tentu saja kami masih termotivasi. Tidak masalah apakah mereka punya pendukung di sana atau tidak. Kami selalu termotivasi. Kami ingin menang setiap saat,” tegasnya.