HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Umumkan Rekrutan Pertama di Bursa Transfer Paruh Musim 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |08:16 WIB
Persib Bandung Umumkan Rekrutan Pertama di Bursa Transfer Paruh Musim 2024-2025
Zulkifli Lukmansyah jadi rekrutan pertama Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung umumkan rekrutan pertama di bursa transfer paruh musim 2024-2025. Dia adalah Zulkifli Lukmansyah.

Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan Zulkifli Lukmansyah pada Jumat 27 Desember 2024. Kehadirannya tentu diharapkan membawa Persib Bandung makin gacor.

Zulkifli Lukmansyah

1. Dikontrak 3 Tahun

Persib Bandung memberi Zulkifli Lukmansyah kontrak dengan durasi selama tiga tahun. Sebelumnya, penyerang kelahiran Bandung, 8 September 2006, itu merupakan pemain binaan Diklat Persib dan mentas di Elite Pro Academy (EPA) Liga 1.

Director of Sporting PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Herawan, menyambut antusias kehadiran Zulkifli. Dia bangga bisa memberi kontrak kerja sama kepada Zulkifli sekaligus mempromosikannya ke tim senior.

Adhitia pun berharap pemain bernomor punggung 73 itu bisa melanjutkan kiprah manisnya di dunia sepakbola. Sebelumnya, Zulkifli sendiri telah berkontribusi baik terhadap tim Persib U-18 maupun U-20 di EPA Liga 1 2024-2025.

"Dengan penuh rasa syukur dan juga bangga, saya sampaikan bahwa kami telah sepakat menjalin kerja sama dengan pemain yang sebelumnya dididik di Diklat dan Akademi Persib, Zulkifli Lukmansyah. Kami mengikat Zul dengan kontrak berdurasi tiga tahun," ujar Adhit, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (28/12/2024).

Halaman:
1 2
      
