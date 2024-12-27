Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo vs Persib Bandung: Bojan Hodak Pantang Remehkan Laskar Sambernyawa

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |23:31 WIB
Persis Solo vs Persib Bandung: Bojan Hodak Pantang Remehkan Laskar Sambernyawa
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan pasukannya pantang meremehkan Persis Solo jelang kedua tim berjumpa di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Ia tak mau kondisi Persis yang tengah terpuruk justru membuat para pemainnya bersantai.

1. Kehadiran Pelatih Ong Kim Swee Belum Membuahkan Hasil Manis

Persis Solo pun bahkan sudah mendatangkan pelatih Ong Kim Swee. Namun kemenangan masih belum juga bisa didatangkan hingga akhirnya terdampar di posisi 16 klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Bojan mengaku tidak mengetahui permasalahan yang dialami Persis Solo. Ia hanya ingin fokus pada timnya sehingga bisa kembali meraih kemenangan.

“Kami sedang dalam performa yang sangat baik, memenangkan semua pertandingan terakhir. Tetapi kami harus tetap fokus, tidak boleh santai,” ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (27/12/2024).

Persib Bandung

“Kami harus serius, tahun lalu kami kalah 2-1 di Solo, jadi para pemain pasti tidak ingin itu terulang. Kami harus seratus persen siap dalam pertandingan,” tegasnya.

2. Persib Tetap Hati-Hati dengan Persis

Pelatih asal Kroasia ini tak mau gegabah dalam menghadapi Persis Solo ini. Apalagi tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu dihuni para pemain berkualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Siap-Siap! Timnas Indonesia Hadapi Jadwal Super Padat di 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement