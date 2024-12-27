Persis Solo vs Persib Bandung: Bojan Hodak Pantang Remehkan Laskar Sambernyawa

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan pasukannya pantang meremehkan Persis Solo jelang kedua tim berjumpa di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Ia tak mau kondisi Persis yang tengah terpuruk justru membuat para pemainnya bersantai.

1. Kehadiran Pelatih Ong Kim Swee Belum Membuahkan Hasil Manis

Persis Solo pun bahkan sudah mendatangkan pelatih Ong Kim Swee. Namun kemenangan masih belum juga bisa didatangkan hingga akhirnya terdampar di posisi 16 klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Bojan mengaku tidak mengetahui permasalahan yang dialami Persis Solo. Ia hanya ingin fokus pada timnya sehingga bisa kembali meraih kemenangan.

“Kami sedang dalam performa yang sangat baik, memenangkan semua pertandingan terakhir. Tetapi kami harus tetap fokus, tidak boleh santai,” ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (27/12/2024).

“Kami harus serius, tahun lalu kami kalah 2-1 di Solo, jadi para pemain pasti tidak ingin itu terulang. Kami harus seratus persen siap dalam pertandingan,” tegasnya.

2. Persib Tetap Hati-Hati dengan Persis

Pelatih asal Kroasia ini tak mau gegabah dalam menghadapi Persis Solo ini. Apalagi tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu dihuni para pemain berkualitas.