Unstoppable Liverpool Ulangi Capaian Era Covid-19?

LIVERPOOL tak terhentikan di Liga Inggris dan Liga Champions 2024-2025. Mohamed Salah dan kawan-kawan melaju kencang di dua kompetisi tersebut, mirip dengan musim 2019-2020.

Kepergian Jurgen Klopp pada akhir musim lalu justru tidak melemahkan Liverpool. Mereka tampil garang dengan memimpin klasemen di Liga Inggris dan Liga Champions.

1. Dominan di Liga Inggris

Di Liga Inggris 2024-2025, Liverpool mengoleksi 42 poin dari 17 laga yang sudah dimainkan. Mereka unggul hingga enam poin dari Arsenal di posisi dua, dengan jumlah 18 pertandingan.

Menariknya, Liverpool meraup 13 kemenangan, tiga kali imbang, dan hanya sekali kalah dalam periode tersebut. Capaian ini mirip dengan Liga Inggris 2019-2020 di mana mereka berhasil menjadi juara.

Bahkan, di musim itu, Liverpool lebih garang dengan catatan 16 kemenangan dan sekali imbang dalam 17 laga! Mereka lalu menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kali sejak musim 1988-1989!

2. Sempurna di Liga Champions

Hebatnya lagi, Liverpool juga menggila di Liga Champions. Hingga matchday enam, klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu menorehkan catatan sempurna dengan nilai 18!

Jika di format lama, Liverpool sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Namun, di format Liga Champions yang baru ini, mereka sebatas mengamankan tempat di fase playoff babak 16 besar.