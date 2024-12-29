Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Unstoppable Liverpool Ulangi Capaian Era Covid-19?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |14:23 WIB
<i>Unstoppable</i> Liverpool Ulangi Capaian Era Covid-19?
Liverpool dominan di Liga Inggris 2024-2025 dan Liga Champions 2024-2025 (Foto: Premier League)
A
A
A

LIVERPOOL tak terhentikan di Liga Inggris dan Liga Champions 2024-2025. Mohamed Salah dan kawan-kawan melaju kencang di dua kompetisi tersebut, mirip dengan musim 2019-2020.

Kepergian Jurgen Klopp pada akhir musim lalu justru tidak melemahkan Liverpool. Mereka tampil garang dengan memimpin klasemen di Liga Inggris dan Liga Champions.

Liverpool

1. Dominan di Liga Inggris

Di Liga Inggris 2024-2025, Liverpool mengoleksi 42 poin dari 17 laga yang sudah dimainkan. Mereka unggul hingga enam poin dari Arsenal di posisi dua, dengan jumlah 18 pertandingan.

Menariknya, Liverpool meraup 13 kemenangan, tiga kali imbang, dan hanya sekali kalah dalam periode tersebut. Capaian ini mirip dengan Liga Inggris 2019-2020 di mana mereka berhasil menjadi juara.

Bahkan, di musim itu, Liverpool lebih garang dengan catatan 16 kemenangan dan sekali imbang dalam 17 laga! Mereka lalu menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kali sejak musim 1988-1989!

2. Sempurna di Liga Champions

Hebatnya lagi, Liverpool juga menggila di Liga Champions. Hingga matchday enam, klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu menorehkan catatan sempurna dengan nilai 18!

Jika di format lama, Liverpool sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Namun, di format Liga Champions yang baru ini, mereka sebatas mengamankan tempat di fase playoff babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persik Vs Persib di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement