HOME BOLA LIGA INGGRIS

Biodata dan Agama Mohamed Salah, Striker Liverpool yang Viral Gara-Gara Foto Rayakan Natal Bersama Keluarga

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |11:53 WIB
Biodata dan Agama Mohamed Salah, Striker Liverpool yang Viral Gara-Gara Foto Rayakan Natal Bersama Keluarga
Mohamed Salah jadi sorotan usai unggah potret keluarga bersama pohon Natal. (Foto: Instagram/@mosalah)
BIODATA dan agama Mohamed Salah menarik diulas. Sebab, striker Liverpool ini viral gara-gara foto rayakan Natal bersama keluarga.

Mohamed Salah sempat mengabadikan foto perayaan Natal bersama keluarganya di akun X miliknya. Dalam foto tersebut, Mohamed Salah yang memiliki nama lengkap Mo Salah dan keluarganya mengenakan pakaian serupa, bernuansa merah dengan motif kotak-kotak dan tulisan 'Merry Christmas' di atasnya.

Mohamed Salah

Foto tersebut ia bagikan pada Kamis, 26 Desember 2024. Sontak, potret itu menimbulkan asumsi pro kontra di media sosial.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (29/12/2024), Okezone telah merangkum biodata dan agama Mohamed Salah, sebagai berikut.

Biodata dan Agama Mohamed Salah

Nama Lengkap: Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly

Tempat Lahir: Basyoun, El Gharbia, Mesir

Tanggal Lahir:15 Juni 1992

Kebangsaan: Mesir

Klub: Liverpool

Posisi: Penyerang Sayap

Nomor Punggung: 11

Tinggi: 175 cm

Agama: Islam

Profil Mohamed Salah

Mohamed Salah mengawali karier sepakbola di El Mokawloon yang merupakan klub lokal Mesir. Di sana, ia menampilkan potensi luar biasa sejak debutnya di Liga Utama Mesir pada 2010.

Setelah liga domestik dihentikan karena insiden Port Said Stadium pada 2012, karier Salah mendapat titik terang. Basel yang merupakan klub Liga Super Swiss, tertarik dengan bakatnya dan mengontrak Salah pada tahun yang sama.

Di Basel, Salah segera mencuri perhatian. Pada musim debutnya, ia membantu klub meraih gelar liga dan memenangkan penghargaan SAFP Golden Player Award. Gol-gol pentingnya, termasuk di kompetisi Eropa, menunjukkan potensi besarnya untuk bersaing di level tertinggi.

