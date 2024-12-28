Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |15:58 WIB
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia akan melawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Australia vs Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga matchday ketujuh Grup C ini akan diadakan di kandang Australia pada Kamis 20 Maret 2024 sore WIB.

Perjuangan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini masih berlanjut, turnamen tersebut menjadi sangat penting bagu STY usai kegagalan di Piala AFF 2024.

Tak heran saat ini Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia sebagai mungkin agar bisa membawa skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi.

Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia. Harapan besarnya adalah Garuda dapat meraih kemenangan di kandang Australia.

Timnas Indonesia vs Australia

Kemenangan atas Australia sangat penting untuk meningkatkan peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin.

Kondisi itu membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Untuk lolos langsung, Timnas harus berada di dua besar dalam fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Pasang Target Besar di MotoGP 2026, Para Rival Ketar-ketir!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement