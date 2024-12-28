Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan melawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

RCTI akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Australia vs Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga matchday ketujuh Grup C ini akan diadakan di kandang Australia pada Kamis 20 Maret 2024 sore WIB.

Perjuangan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini masih berlanjut, turnamen tersebut menjadi sangat penting bagu STY usai kegagalan di Piala AFF 2024.

Tak heran saat ini Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia sebagai mungkin agar bisa membawa skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi.

Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia. Harapan besarnya adalah Garuda dapat meraih kemenangan di kandang Australia.

Kemenangan atas Australia sangat penting untuk meningkatkan peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin.

Kondisi itu membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Untuk lolos langsung, Timnas harus berada di dua besar dalam fase grup.