Bintang Irak Bongkar Kekuatan Timnas Bahrain, Timnas Indonesia Bisa Ambil Pelajaran Jelang Berhadapan di SUGBK

BINTANG Irak bongkar kekuatan dari Timnas Bahrain. Hal ini tentunya bisa jadi pelajaran bagi Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain di SUGBK.

Ya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain di laga ketujuh putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di SUGBK, Jakarta, pada Maret 2025.

1. Kekuatan Timnas Irak Terungkap

Ya, bintang Irak, Aymen Hussein, mengungkap kekuatan utama dari Timnas Bahrain. Hal ini diungkap usai dirinya berhadapan dengan Bahrain di Piala Teluk 2024.

Pada ajang itu, Timnas Irak secara mengejutkan menelan kekalahan dari Bahrain 0-2 di laga kedua Piala Teluk 2024. Laga itu berlangsung di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Al-Ardiya, Kuwait pada Kamis 26 Desember 2024.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- sejatinya menguasai jalannya pertandingan. Namun, mereka tak efektif memanfaatkan peluang dan kebobolan lewat sepasang gol dari Ali Madan (38', 47').

BACA JUGA: Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bahrain Permalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024

Usai pertandingan, Aymen Hussein mengungkap kekuatan utama dari pola permainan Bahrain. Menurutnya, tim berjuluk The Reds itu memainkan skema defensif yang sangat ketat.

"Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan tim nasional Bahrain, yang terorganisir dalam pertahanan dan serangan apa pun. Kami tidak berada di keuntungan kami dan kami berharap bisa menebusnya di pertandingan berikutnya," ungkap Aymen dilansir dari Win Win, Sabtu (28/12/2024).

Pemain Irak lainnya, Muhannad Ali setuju bahwa Timnas Bahrain memainkan pertahanan yang solid. Dia pun menerima lapang dada kekalahan Irak dari Bahrain.

"Kami memberikan semua yang kami miliki di dua babak melawan tim Bahrain, tapi kami tidak berhasil. Kami mengucapkan selamat kepada tim Bahrain, yang pantas memenangkan pertandingan adalah: menang dan kalah, bukan memenangkan setiap pertandingan," jelas Ali.