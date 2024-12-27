Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bahrain Permalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024

Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 130 dunia seteah Bahrain menang atas Arab Saudi dan Irak. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah Bahrain mempermalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 130 dunia, sesuai ranking terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024.

Bagaimana dengan Bahrain yang menang atas Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024? Bahrain mendapatkan 2,98 poin tambahan di ranking FIFA setelah menang 3-2 atas Arab Saudi di matchday pertama Grup B Piala Teluk 2024 pada Senin, 23 Desember 2024 dini hari WIB.

1. Timnas Bahrain Naik 2 Peringkat

Timnas Bahrain naik ke peringkat 79 dunia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Kemudian pada Kamis 26 Desember 2024 dini hari WIB, Bahrain mendapatkan tambahan 3,13 poin di ranking FIFA setelah menang 2-0 atas Irak. Tambahan 6,11 poin membuat Bahrain naik dua posisi dari peringkat 81 ke 79 dunia.

Bagaimana dengan Irak dan Arab Saudi? Sebelum kalah dari Bahrain, Irak menang 1-0 atas Yaman. Sementara Arab Saudi, setelah kalah dari Bahrain mereka menang 3-2 atas Yaman.

Alhasil, Irak masih menempati peringkat 56 dunia, sedangkan Arab Saudi berada di tangga 59 dunia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan Timnas Indonesia bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA?

Timnas Indonesia baru memiliki pertandingan lagi pada Maret 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di lanjutan matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.