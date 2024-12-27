Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bahrain Permalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:22 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bahrain Permalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024
Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 130 dunia seteah Bahrain menang atas Arab Saudi dan Irak. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah Bahrain mempermalukan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 130 dunia, sesuai ranking terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024.

Bagaimana dengan Bahrain yang menang atas Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024? Bahrain mendapatkan 2,98 poin tambahan di ranking FIFA setelah menang 3-2 atas Arab Saudi di matchday pertama Grup B Piala Teluk 2024 pada Senin, 23 Desember 2024 dini hari WIB.

1. Timnas Bahrain Naik 2 Peringkat

Timnas Bahrain naik ke peringkat 79 dunia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Timnas Bahrain naik ke peringkat 79 dunia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Kemudian pada Kamis 26 Desember 2024 dini hari WIB, Bahrain mendapatkan tambahan 3,13 poin di ranking FIFA setelah menang 2-0 atas Irak. Tambahan 6,11 poin membuat Bahrain naik dua posisi dari peringkat 81 ke 79 dunia.

Bagaimana dengan Irak dan Arab Saudi? Sebelum kalah dari Bahrain, Irak menang 1-0 atas Yaman. Sementara Arab Saudi, setelah kalah dari Bahrain mereka menang 3-2 atas Yaman.

Alhasil, Irak masih menempati peringkat 56 dunia, sedangkan Arab Saudi berada di tangga 59 dunia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan Timnas Indonesia bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA?

Timnas Indonesia baru memiliki pertandingan lagi pada Maret 2025. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di lanjutan matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193364/john_herdman_satu_satunya_pelatih_yang_bawa_timnas_putra_dan_putri_lolos_piala_dunia_pssi-QE2d_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Satu-satunya Orang yang Loloskan Timnas Putra dan Putri Lolos Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193363/john_herdman-DkIj_large.jpg
Catat Tanggalnya! PSSI Perkenalkan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ke Publik Pertengahan Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193361/john_herdman-yGcz_large.jpg
Alasan PSSI Mantap Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193359/john_herdman_resmi_latih_timnas_indonesia-mdgT_large.jpg
BREAKING NEWS: John Herdman Resmi Latih Timnas Indonesia, Diumumkan Langsung PSSI!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/persebaya_surabaya_bersiap_menghadapi_psim.jpg
Derby Jatim Panas! Persebaya Siap Hancurkan Madura United Meski Persiapan Singkat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement