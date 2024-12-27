Coach Justin Pilih Berhenti Bahas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Justinus Lhaksana, memilih berhenti membahas kiprah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- setelah mendapatkan ancaman dari akun yang membocorkan data pribadi pengamat sepakbola Tanah Air lain, Tommy Welly, yakni @volt_anonym.

“Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Towel -sapaan akrab Tommy Welly. Jadi akun ini enggak main-main. Maka dari itu, gue memutuskan untuk berhenti membahas Shin Tae-yong,” kata coach Justin, Okezone mengutip dari akun X-nya, @CoachJustinL.

Coach Justin pilih berhenti bahas Shin Tae-yong. (Foto: X/@CoachJustinL)

“Di sini nampaknya susah untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Shin Tae-yong di akun mana pun. Timnas Indonesia tetap gua bahas, preview, review dan liga lain. Hanya saja gua enggak bahas Shin Tae-yong,” lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini.

“Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue, dan ini pertarungan yang enggak bisa gua menang. Maka dari itu, gw pilih berhenti dan mundur,” tegas pria berusia 57 tahun ini.

1. Berbalik 180 Derajat

Coach Justin awalnya dikenal sebagai pengamat yang mendukung apa pun pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Ia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF.

Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pria berkacamata ini seakan berpindah haluan. Ia mengkritik habis-habisan Shin Tae-yong, terutama soal strategi 3-4-3 yang digunakan pelatih asal Korea Selatan tersebut.