Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Evan Dimas soal Desakan Shin Tae-yong Dicopot dari Jabatan Pelatih Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:59 WIB
Respons Evan Dimas soal Desakan Shin Tae-yong Dicopot dari Jabatan Pelatih Timnas Indonesia
Shin Tae-yong didesak sejumlah pihak untuk mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas, angkat bicara soal desakan Shin Tae-yong dicopot dari jabatan pelatih skuad Garuda oleh segelintir netizen di media sosial, efek hasil buruk di Piala AFF 2024. Pemain yang kini merumput bersama Persik Kediri ini mengatakan, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Evan Dimas pun memberi pandangan yang lebih luas kepada para pengkritik Shin Tae-yong. Ia memberi fakta para pemain Timnas Indonesia khususnya yang bermain di Piala AFF 2024 masih kesulitan mendapatkan menit tampil.

1. Pemain Timnas Indonesia Minim Pengalaman

Evan Dimas nilai jangan buru-buru evaluasi pelatih. (Foto: Instagram/@evhandimas)

Evan Dimas nilai jangan buru-buru evaluasi pelatih. (Foto: Instagram/@evhandimas)

“Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih Timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga,” kata Evan Dimas di stories instagram-nya @evhandimas.

Evan Dimas tidak asal bicara. Kiper andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Cahya Supriadi, belum bisa bersaing di kasta teratas Liga Indonesia, Liga 1.

Alhasil, Cahya Supriadi saat ini hanya berkarier bersama klub Liga 2, Bekasi City. Sementara kiper kedua Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang tiga kali dibobol Laos, Daffa Fasya, musim ini sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama sang klub, Borneo FC.

Kadek Arel yang menjadi satu dari tiga bek tengah andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga baru empat kali merumput bersama Bali United di Liga 1 2024-2025. Dari sini Evan Dimas meninggalkan pesan bahwa Piala AFF 2024 tidak bisa dijadikan satu-satunya ajang untuk menghakimi Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193345/timnas_indonesia_lolos_piala_asia_2027_pada_juni_2024_okezone-pE6l_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027 di Tahun 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193315/john_herdman_disoroti_media_inggris_setelah_segera_melatih_timnas_indonesia_fifacom-e0hj_large.jpg
Media Inggris Soroti John Herdman Latih Timnas Indonesia: Pelatih Skandal Olimpiade Dapat Kerjaan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193288/john_herdman_akan_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_fifacom-dyEF_large.jpg
John Herdman Pusing Timnas Indonesia Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persija vs Persijap di Super League Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement