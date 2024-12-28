Permintaan Ong Kim Swee kepada Arkhan Kaka Cs Jelang Laga Persis Solo vs Persib Bandung

SOLO – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee meminta satu hal kepada skuadnya jelang melawan Persib Bandung di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Ia mau Arkhan Kaka cs bisa bangkit dan menutup paruh pertama musim ini dengan kemenangan.

Menurut Ong Kim Swee, tidak mudah bagi Persis untuk menghadapi Persib Bandung. Baginya tim asuhan Bojan Hodak ini banyak pemain berpengalaman dan berkualitas.

“Mereka juga bermain di Piala AFC sehingga memberikan mereka pengalaman yang cukup baik,” kata Ong Kim Swee, Sabtu (28/12/2024).

1. Ong Kim Swee Siap Bantu Persis Solo

Meski demikian, Ong Kim Swee meminta para pemainnya untuk tidak patah semangat. Sebaliknya ia berharap bangkit lantaran baru mengalami kekalahan di laga sebelumnya dari Dewa United.

“Kita harus bangkit semua dan ini adalah perlawanan terakhir dalam putaran pertama, dimana kita harus mendapat hasil yang positif,” tegasnya.

Pelatih asal Malaysia ini membenarkan Persib Bandung sejauh ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Sementara Persis Solo belum bisa menang di 8 pertandingan terakhirnya.