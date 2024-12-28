Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Permintaan Ong Kim Swee kepada Arkhan Kaka Cs Jelang Laga Persis Solo vs Persib Bandung

Permintaan Ong Kim Swee kepada Arkhan Kaka Cs Jelang Laga Persis Solo vs Persib Bandung
Pealath Persis Solo, Ong im Sweek. (Foto)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee meminta satu hal kepada skuadnya jelang melawan Persib Bandung di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Ia mau Arkhan Kaka cs bisa bangkit dan menutup paruh pertama musim ini dengan kemenangan.

Menurut Ong Kim Swee, tidak mudah bagi Persis untuk menghadapi Persib Bandung. Baginya tim asuhan Bojan Hodak ini banyak pemain berpengalaman dan berkualitas.

“Mereka juga bermain di Piala AFC sehingga memberikan mereka pengalaman yang cukup baik,” kata Ong Kim Swee, Sabtu (28/12/2024).

1. Ong Kim Swee Siap Bantu Persis Solo

Meski demikian, Ong Kim Swee meminta para pemainnya untuk tidak patah semangat. Sebaliknya ia berharap bangkit lantaran baru mengalami kekalahan di laga sebelumnya dari Dewa United.

Persib Bandung

“Kita harus bangkit semua dan ini adalah perlawanan terakhir dalam putaran pertama, dimana kita harus mendapat hasil yang positif,” tegasnya.

Pelatih asal Malaysia ini membenarkan Persib Bandung sejauh ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Sementara Persis Solo belum bisa menang di 8 pertandingan terakhirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pramono_anung.jpg
Jelang Persib vs Persija, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Kirim Pesan Tegas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement