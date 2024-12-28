Persis Solo vs Persib Bandung: Bojan Hodak Beri Kabar Baik soal Kondisi Pangeran Biru

SOLO – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan pasukannya siap melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu 29 Desember 2024. Ia pun optimis Persib bisa merebut kemenangan lantaran skuad berjuluk Pangeran Biru tengah dalam kondisi yang baik.

Ya, fisik para pemain Persib dipastikan baik-baik saja. Hal itu tak lepas dari jatah liburan dua hari di perayaan Natal yang sudah diberikan oleh pihak klub. Keputusan liburan itu berdampak positif bagi kebugaran para pemainnya.

“Memang masih ada beberapa pemain cedera, tapi saya harap besok kami bisa turun dengan kekuatan yang terbaik,” harap Bojan Hodak di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (29/12/2024).

Pelatih asal Kroasia ini memastikan laga ini akan berat. Sebab Persis Solo bertekad untuk bisa keluar dari zona degradasi.

“Dan saya harap kami bisa memainkan permainan yang terbaik dan melanjutkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” harapnya.

1. Bojan Hodak Berharap Persis Solo Tampil Buruk

Bojan membenarkan Persis Solo mendapatkan keuntungan karena bisa memainkan Ramadhan Sananta yang lolos dari skorsing. Namun, Bojan merasa Laskar Sambernyawa memiliki banyak pemain bagus lainnya yang bakal menyulitkan Persib Bandung untuk meraih kemenangan.

“Mereka punya Moussa Sidibe, mereka memiliki pemain nomor 10 (Karim Rossi) dan mereka beberapa pemain tinggi yang bagus saat set piece,” sambung Bojan Hodak.