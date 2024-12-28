Jay Idzes Beberkan Penyebab Pilih Pindah ke Liga Italia ketimbang Bertahan di Belanda

VENESIA – Ada alasan yang membuat bek Timnas Indonesia, Jay Idzes memilih meninggalkan Belanda demi bisa main di Liga Italia bersama Venezia FC pada musim panas 2023 lalu. Ternyata, Jay sengaja memilih Italia karena menurutnya negara tersebut adalah lokasi yang tepat bagi pemain bertahan untuk berkembang.

Idzes menghabiskan kariernya cukup lama di Belanda. Tercatat, Go Ahead Eagles menjadi tim terakhirnya sebelum pemain Timnas Indonesia memutuskan hijrah ke klub Italia, Venezia pada Juli 2023 lalu.

Bek berpostur jangkung itu meninggalkan Go Ahead Eagles dengan status bebas transfer. Keputusan Idzes untuk hijrah ke Liga Italia bisa dibilang cukup menyita perhatian. Sebab, Venezia menjadi klub pertamanya di luar Belanda.

1. Jay Idzes Percaya di Liga Italia Permainan Bertahannya Bisa Berkembang

Kendati begitu, Idzes punya alasan tersendiri dibalik keputusannya itu. Karena menurutnya, Liga Italia adalah liga terbaik bagi seorang pemain bertahan sepertinya. Itulah salah satu alasan mengapa dirinya merapat ke Venezia.

“Saya setuju, terutama bagian di mana Anda mengatakan tentang liga terbaik untuk para pemain bertahan,” buka Idzes, dikutip dari kanal Youtube The Haye Way, Sabtu (28/12/2024).

“Saya benar-benar setuju, karena itu juga salah satu alasan mengapa saya datang ke sini,” ungkapnya.