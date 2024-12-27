Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Jay Idzes dengan Kevin Diks, 2 Bek Timnas Indonesia yang Kini Jadi Incaran Klub Top Eropa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:11 WIB
Adu Harga Pasaran Jay Idzes dengan Kevin Diks, 2 Bek Timnas Indonesia yang Kini Jadi Incaran Klub Top Eropa
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhavn)
A
A
A

ADU harga pasaran Jay Idzes dengan Kevin Diks, 2 pemain Timnas Indonesia yang kini jadi incaran klub top Eropa akan diulas oleh okezone. Seperti yang diketahui, bursa transfer musim dingin secara resmi telah dibuka.

Tim-tim top Eropa turut meramaikan dengan bersiap merekrut sejumlah pemain untuk memperkuat tim mereka. Menariknya, beberapa pemain Timnas Indonesia rupanya banyak diminati oleh klub top Eropa. Jay Idzes dan juga Kevin Diks adalah contohnya.

Nama keduanya tengah banyak menjadi perbincangan karena rumor transfer yang beredar. Kevin Diks akan kehabisan kontrak pada musim panas 2025 nanti.

Itu artinya, sang pemain hanya menyisakan separuh musim saja bersama FC Copenhagen. Belum lagi, kabarnya tim enggan memperpanjang kontrak sang pemain di Denmark.

Sebab itu, hal ini berusaha dimanfaatkan oleh beberapa klub dari liga lain seperti Como 1907 dan Borussia Monchengladbach. Akan tetapi, Monchengladbach menjadi tim terdepan yang berusaha merekrutnya pada bursa transfer musim dingin ini.

Jay Idzes

Hal serupa juga dialami oleh Jay Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu tampil sangat konsisten di lini pertahanan Venezia musim ini. Meski merupakan debutan di Serie A, Idzes sukses membuat banyak mata terpukau.

Salah satu penampilan terbaiknya terlihat saat Venezia bertanding melawan Juventus. Kala itu, Jay Idzes sukses menjaga ketat Dusan Vlahovic hingga sang pemain tidak dapat dengan bebas melakukan tekanan dan mencetak gol. Bukan hanya itu, ia bahkan sukses mencetak satu gol di laga itu.

Halaman:
1 2
      
