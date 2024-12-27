Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Segini Harga Pasaran Terbaru Jay Idzes yang Kini Diincar 3 Klub Top Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:49 WIB
Segini Harga Pasaran Terbaru Jay Idzes yang Kini Diincar 3 Klub Top Italia
Bek Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

HARGA pasaran terbaru Jay Idzes menarik untuk dibahas. Sebab kini bek Timnas Indonesia itu tengah dilirik oleh tiga klub top Italia.

Ketiga klub Serie A yang dikabarkan tertarik dengan bintang Venezia FC itu adalah Monza, Torino, hingga Bologna. Lantas berapa harga yang bakal disiapkan ketiga tim Italia itu untuk menebus Jay Idzes dari Venezia FC?

1. Kontrak Jay Idzes Masih Panjang di Venezia FC

Perlu diketahui, kontrak bek berusia 24 tahun itu dengan Venezia FC masih cukup panjang. Tepatnya Jay masih akan bermain di Venezia FC hingga akhir musim panas 2027.

Dengan kontrak panjang itu membuat Jay sejatinya aman-aman saja di Venezia FC. Namun, nyatanya berkat performa apik yang berhasil ia tunjukkan di sepanjang musim 2024-2025, membuat sejumlah tim tertarik kepadanya.

2. Nilai Jay Idzes Mencapai 3 Juta Euro

Jay Idzes

Menurut laporan dari Transfermarkt, harga pasar Jay Idzes kini di harga 3 juta euro atau sekira Rp50 miliar. Nilai tersebut tertinggi di sepanjang kariernya sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
