HOME BOLA LIGA ITALIA

Venezia FC Butuh Bek Baru, Jay Idzes Justru Diuntungkan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |04:00 WIB
Venezia FC Butuh Bek Baru, Jay Idzes Justru Diuntungkan
Bek Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VENEZIA - Venezia FC dikabarkan bakal mendatangkan bek senior Napoli, Juan Jesus di bursa transfer musim dingin 2025. Tentu jika itu benar, maka Jay Idzes akan sangat diuntungkan.

Sebab Jay Idzes bisa belajar banyak dari bek berusia 33 tahun tersebut. Juan Jesus sendiri diketahui adalah sosok penting yang membawa Napoli menjuara Liga Italia 2022-2023.

1. Cari Bek Baru karena Duet Jay Idzes Cedera.

Cederanya bek Venezia FC, Michael Svoboda terpaksa membuat tim tersebut harus mencari pemain pengganti. Lalu nama Juan Jesus menjadi yang terdepan.

Venezia harus menerima pil pahit karena Svoboda mengalami cedera ACL. Kemungkinan, bek asal Austria itu akan menepi lama hingga akhir musim untuk pemulihan cederanya itu. Situasi ini membuat I Lagunari setidaknya mendatangkan satu bek baru pada bursa transfer Januari mendatang.

Walaupun memang, Idzes mampu mengisi peran Svoboda di pos bek tengah. Pemain Timnas Indonesia menjalankan peran itu sangat baik ketika Venezia menang atas Cagliari dengan skor 2-1 pada Minggu (22/12) lalu.

Juan Jesus

Rumor mengenai Juan Jesus pun kembali mencuat. Sebelumnya, bek asal Brasil itu sempat dikaitkan pada bursa transfer musim panas lalu. Mengingat, posisinya semakin terpinggirkan di Napoli.

“Rumor tentang Juan Jesus dihidupkan kembali, yang sudah muncul sejak musim panas lalu dan kembali menjadi perhatian mengingat kebutuhan tim,” tulis laporan Tutto Venezia Sport, Rabu (25/12/2024).

Halaman:
1 2
      
