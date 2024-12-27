Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Cara Shin Tae-yong Jawab Kritikan Usai Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |23:48 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan banyak kritikan usai kegagalan timnya di Piala AFF 2024. Menanggapi kritikan itu, STY lebih memilih fokus mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin demi bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026.

1. Lupakan Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Ya, Shin Tae-yong memgakui saat ini fokus utamanya adalah Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga pada klasemen Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Total Timnas Indonesia sudah mengoleksi enam poin, itu dari sekali menang, tiga imbang, dan dua kali menelan kekalahan. Kondisi itu pun membuat Timnas Indonesia berpotensi finis empat besar.

Untuk mewujudkan keinginan empat besar tersebut, Shin Tae-yong mengaku sudah melupakan kegagalan Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 karena dijadikan sebagai regenerasi pemain. Jadi, ajang itu bukan prioritas buatnya karena targetnya hanya lolos ke babak final.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

2. Fokus Utama Shin Tae-yong Bantu Timnas Indonesia Menang di 4 Laga Tersisa di Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

"Kini, fokus kita adalah mendukung tim senior agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Mohon dukungan penuh dari kalian semua," kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram pribadinya @shintaeyong777

