Hasil Timnas Filipina vs Thailand di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Gajah Perang Tumbang 1-2 dari The Azkals!

MANILA – Tim Nasional (Timnas) Thailand secara mengejutkan tumbang dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, tim berjuluk Gajah Perang itu tepatnya kalah dengan skor 1-2 dari tim tuan rumah.

Filipina memang tampil luar biasa di sepanjang laga melawan Thailand. Bahkan Filipina menjadi tim yang unggul lebih dulu lewat aksi Sandro Reyes di menit 21.

Thailand pun sempat membalas berkat Suphanan Bureerat di menti 45. Skor 1-1 bertahan sampai babak pertama berakhir, bahkan hingga pengujung babak kedua.

Namun, Kike Linares secara mengejutkan mencetak gol di menit 90+5. Hal itu membuat sang juara bertahan tumbang 1-2 dari Filipina di leg pertama semifinal Piala AFF 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina dan Thailand bermain ketat sejak awal babak pertama. Hal itu dikarenakan, kedua tim ingin tidak ingin kebobolan lebih dahulu di menit-menit awal.

Tim tuan rumah mampu unggul lebih dahulu atas Thailand pada menit-21. Kepastian itu setelah Sandro Reyes mampu memanfaatkan umpan Alex Monis untuk menjadi gol.

Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- tidak tinggal diam begitu saja. Pasalnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-45 lewat Suphanat Bureerat setelah memaksimalkan umpan Patrik Gustavsson.

Skor imbang 1-1 antara kedua tim bertahan sampai akhir babak pertama. Filipina dan Thailand tentunya akan berbenah diri saat turun minum agar bermain lebih baik pada babak kedua.

Permainan cukup menarik dimainkan The Azkals -julukan Filipina dan Thailand pada babak kedua. Hal itu ditandai kedua tim langsung saling menekan dalam upaya segera mungkin bisa mencetak gol.