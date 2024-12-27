Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara di Tengah Kritikan yang Serang Dirinya

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara di tengah kritikan yang menyerang dirinya pasca kegagalan di Piala AFF 2024. STY tepatnya ingin berterima kasih kepada para pemain muda Garuda yang sudah berjuang di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

1. Shin Tae-yong Apresiasi Para Pemain Muda Timnas Indonesia

STY menyinggung bahwa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ikut serta dengan rata-rata pemain 20,5 tahun, sementara lawan-lawannnya menurunkan skuad senior terbaik mereka. Jadi, ia senang anak buahnya tak gentar dan memberikan yang terbaik meski akhirnya gugur lebih cepat di fase grup karena finis ketiga di Grup B, kalah dengan Vietnam dan Filipina.

“Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim senior dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun, saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta telah memberikan yang terbaik,” ucap Shin Tae-yong, dikutip dari instagram pribadinya, @shintaeyong7777, Jumat (27/12/2024).

“Meskipun kami tersingkir dari fase grup, saya yakin kami akan bangkit lebih tinggi lagi tahun depan. Meski tak mencapai puncak, saya rasa para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin,” tambahnya.

2. Fokus STY Kini Bawa Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Kegagalan di Piala AFF 2024 membuat STY mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak. Menariknya, STY tak ambil pusing karena ia saat ini lebih memilih fokus mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi empat laga tersisa di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.