Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara di Tengah Kritikan yang Serang Dirinya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |19:25 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara di Tengah Kritikan yang Serang Dirinya
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara di tengah kritikan yang menyerang dirinya pasca kegagalan di Piala AFF 2024. STY tepatnya ingin berterima kasih kepada para pemain muda Garuda yang sudah berjuang di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut.

1. Shin Tae-yong Apresiasi Para Pemain Muda Timnas Indonesia

STY menyinggung bahwa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ikut serta dengan rata-rata pemain 20,5 tahun, sementara lawan-lawannnya menurunkan skuad senior terbaik mereka. Jadi, ia senang anak buahnya tak gentar dan memberikan yang terbaik meski akhirnya gugur lebih cepat di fase grup karena finis ketiga di Grup B, kalah dengan Vietnam dan Filipina.

“Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim senior dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun, saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta telah memberikan yang terbaik,” ucap Shin Tae-yong, dikutip dari instagram pribadinya, @shintaeyong7777, Jumat (27/12/2024).

“Meskipun kami tersingkir dari fase grup, saya yakin kami akan bangkit lebih tinggi lagi tahun depan. Meski tak mencapai puncak, saya rasa para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin,” tambahnya.

Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

2. Fokus STY Kini Bawa Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Kegagalan di Piala AFF 2024 membuat STY mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak. Menariknya, STY tak ambil pusing karena ia saat ini lebih memilih fokus mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi empat laga tersisa di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/05/Reuters_Guglielmo_Vicario.JPG
Bocoran Transfer Juventus: Vicario Jadi Target Utama Kiper Musim 2026-2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement