HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kim Sang-sik Usai Timnas Vietnam Menang Dramatis atas Singapura di Leg I Semifinal Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |07:32 WIB
Reaksi Kim Sang-sik Usai Timnas Vietnam Menang Dramatis atas Singapura di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
Laga Timnas Vietnam vs Timnas Singapura. (Foto: FA Singapura)
A
A
A

REAKSI Kim Sang-sik usai Timnas Vietnam menang dramatis atas Singapura di leg I semifinal Piala AFF 2024 menarik diulas. Kim mengatakan kemenangan itu bisa diraih berkat penyesuaian taktik serta tekad kuat dari para pemain.

Ya, Timnas Vietnam menang dramatis atas Singapura 2-0 di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan itu berlangsung di Jalan Besar Stadium, Singapura pada Kamis 26 Desember 2024 malam WIB.

Timnas Singapura vs Timnas Vietnam

1. Vietnam Sempat Kesulitan

The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- yang bermain sabar sepanjang laga kesulitan mencetak gol. Singapura mendominasi, namun juga sulit untuk menembus pertahanan Timnas Vietnam.

Kedua tim sempat mencetak gol tetapi dianulir oleh wasit. Pada menit kritis, Timnas Vietnam akhirnya berhasil menyarangkan dua gol lewat Nguyen Tien Linh (90+11' (P)), dan Nguyen Xuan Son (90+14').

Usai pertandingan, Kim Sang-sik mengomentari pertandingan yang penuh kontroversi itu. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kunci sukses meraih kemenangan di Singapura.

"Para pemain saya belum beradaptasi dengan cuaca dan permukaan lapangan. Tim mengalami masa-masa sulit di babak pertama,” kata Kim Sang-sik, dilansir dari Bongdaplus, Jumat (27/12/2024)

“Di babak kedua, dengan beberapa penyesuaian personel dan taktis, kami bermain lebih baik, terutama menjelang akhir pertandingan," lanjutnya.

"Dengan usaha dan konsentrasi para pemain hingga akhir, tim berhasil meraih kemenangan," tutur Kim Sang-sik.

