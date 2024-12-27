Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Menggila di Kandang Pesut Etam, Macan Putih Menang 4-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |21:07 WIB
Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Menggila di Kandang Pesut Etam, Macan Putih Menang 4-0
Persik Kediri menang 4-0 atas Borneo FC di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

BALIKPAPAN - Persik Kediri baru saja pesta gol di markas Borneo FC di laga peka ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, Persik secara brutal menang dengan skor telak 4-0 atas tim tuan rumah.

Ya, tim berjuluk Macan Putih itu sukses menerkam Borneo FC empat gol tanpa balas. Empat gol itu diciptakan gol bunuh diri Ronaldo (36’), Rifqi Ray Farandi (50'), Yusuf Meilana (56'), dan Riyatno Abiyoso (86').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Persik Kediri bermain dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Kedua tim pun berusaha mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- harus tampil dengan sepuluh pemain pada menit ke-19. Pasalnya, Kei Hirose diganjar kartu merah oleh pengadil.

Pada menit ke-36, Persik berhasil unggul lebih dahulu atas Borneo FC. Kepatian itu setelah pemain Borneo FC Ronaldo Rodrigues melakukan gol bunuh diri.

Borneo FC vs Persik Kediri (instagram/persikfcofficial)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim itu. Persik Kediri sementara waktu masih unggul 1-0 atas Borneo FC.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- memang memang lebih menguasai permainan atas tim tuan rumah. Sebab, tim tamu mencatatkan penguasaan bola 57 persen, sedangkan Borneo FC 43 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement