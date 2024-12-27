Hasil Borneo FC vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Menggila di Kandang Pesut Etam, Macan Putih Menang 4-0

BALIKPAPAN - Persik Kediri baru saja pesta gol di markas Borneo FC di laga peka ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, Persik secara brutal menang dengan skor telak 4-0 atas tim tuan rumah.

Ya, tim berjuluk Macan Putih itu sukses menerkam Borneo FC empat gol tanpa balas. Empat gol itu diciptakan gol bunuh diri Ronaldo (36’), Rifqi Ray Farandi (50'), Yusuf Meilana (56'), dan Riyatno Abiyoso (86').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Persik Kediri bermain dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Kedua tim pun berusaha mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- harus tampil dengan sepuluh pemain pada menit ke-19. Pasalnya, Kei Hirose diganjar kartu merah oleh pengadil.

Pada menit ke-36, Persik berhasil unggul lebih dahulu atas Borneo FC. Kepatian itu setelah pemain Borneo FC Ronaldo Rodrigues melakukan gol bunuh diri.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim itu. Persik Kediri sementara waktu masih unggul 1-0 atas Borneo FC.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- memang memang lebih menguasai permainan atas tim tuan rumah. Sebab, tim tamu mencatatkan penguasaan bola 57 persen, sedangkan Borneo FC 43 persen.