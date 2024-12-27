5 Pemain Top Manchester United yang Kontraknya Habis Musim Panas 2025, Nomor 1 Pernah Dipercaya Jadi Kapten Setan Merah

Ada 5 pemain Manchester United yang kontraknya habis di akhir musim 2024-2025. (Foto: Manchester United)

ADA 5 pemain top Manchester United yang kontraknya habis musim panas 2025 ini. Kelima pemain itu merupakan nama-nama yang begitu penting untuk skuad Setan Merah dalam beberapa musim terakhir.

Kendati demikian, kontrak kelima pemain itu nyatanya akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Andai tak ada perpanjangan kontrak yang terjalin, maka kelima pemain itu akan meninggalkan Old Trafford secara cuma-cuma alias gratis pada akhir musim 2024-2025. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Top Manchester United yang Kontraknya Habis Musim Panas 2025:

5. Amad Diallo





Amad Diallo bergabung dengan Setan Merah pada 2 Januari 2021 dari Atalanta. Bermain sebagai sayap kanan, Diallo diharapkan bisa menghadirkan hal baru dalam permainan sayap Setan Merah.

Sejauh ini, Diallo nyatanya masih menjadi pemain penting di Man United. Terbukti dengan 16 penampilan dari total 18 laga yang sudah dimainkan Diallo bersama Man United di Liga Inggris 2024-2025. Dari 16 laga itu, pemain asal Pantai Gading itu sukses membukukan 2 gol dan 6 assist.

4. Victor Lindelof





Lindelof dalam beberapa tahun adalah bek utama Man United. Namun, kontraknya tak diperpanjang lagi.

Bek berusia 30 tahun itu perlahan mulai kehilangan tempat di skuad utama. Pada Liga Inggris 2024-2025 ini saja ia baru mencatatkan lima laga saja.