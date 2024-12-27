Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Top Manchester United yang Kontraknya Habis Musim Panas 2025, Nomor 1 Pernah Dipercaya Jadi Kapten Setan Merah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:40 WIB
5 Pemain Top Manchester United yang Kontraknya Habis Musim Panas 2025, Nomor 1 Pernah Dipercaya Jadi Kapten Setan Merah
Ada 5 pemain Manchester United yang kontraknya habis di akhir musim 2024-2025. (Foto: Manchester United)
A
A
A

ADA 5 pemain top Manchester United yang kontraknya habis musim panas 2025 ini. Kelima pemain itu merupakan nama-nama yang begitu penting untuk skuad Setan Merah dalam beberapa musim terakhir.

Kendati demikian, kontrak kelima pemain itu nyatanya akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Andai tak ada perpanjangan kontrak yang terjalin, maka kelima pemain itu akan meninggalkan Old Trafford secara cuma-cuma alias gratis pada akhir musim 2024-2025. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Top Manchester United yang Kontraknya Habis Musim Panas 2025:

5. Amad Diallo

Amad Diallo

Amad Diallo bergabung dengan Setan Merah pada 2 Januari 2021 dari Atalanta. Bermain sebagai sayap kanan, Diallo diharapkan bisa menghadirkan hal baru dalam permainan sayap Setan Merah.

Sejauh ini, Diallo nyatanya masih menjadi pemain penting di Man United. Terbukti dengan 16 penampilan dari total 18 laga yang sudah dimainkan Diallo bersama Man United di Liga Inggris 2024-2025. Dari 16 laga itu, pemain asal Pantai Gading itu sukses membukukan 2 gol dan 6 assist.

4. Victor Lindelof

victor Lindelof

Lindelof dalam beberapa tahun adalah bek utama Man United. Namun, kontraknya tak diperpanjang lagi.

Bek berusia 30 tahun itu perlahan mulai kehilangan tempat di skuad utama. Pada Liga Inggris 2024-2025 ini saja ia baru mencatatkan lima laga saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193370/john_herdman-jT8v_large.jpg
5 Fakta John Herdman Pelatih Baru Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Decak Kagum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193215/adrian_luna_salah_satu_pemain_yang_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_aluna21-GpOX_large.jpg
5 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Adrian Luna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement