HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bruno Fernandes Disebut Sengaja Kartu Merah di Laga Wolves vs Manchester United demi Libur Nataru Bareng Keluarga

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:45 WIB
Bruno Fernandes Disebut Sengaja Kartu Merah di Laga Wolves vs Manchester United demi Libur Nataru Bareng Keluarga
Bruno Fernandes disebut sengaja kartu merah di laga Wolves vs Manchester United. (Foto: Laman resmi MU)
A
A
A

BRUNO Fernandes disebut sengaja menerima kartu merah di laga Wolverhampton Wanderers vs Manchester United di lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2024-2025, Jumat (27/12/2024) dini hari WIB. Komentar itu disuarakan salah satu netizen di media sosial dengan akun X @officialwasa48.

Akun ini membalas unggahan akun @idextratime soal Bruno Fernandes yang dipastikan absen di laga Manchester United vs Newcastle United pada Selasa, 31 Desember 2024 karena terkena dua kartu kuning melawan Wolverhampton Wanderers dini hari tadi.

Bruno Fernandes disebut sengaja kartu merah di laga Wolves vs Manchester United. (Foto: X/@idextratime)

Bruno Fernandes disebut sengaja kartu merah di laga Wolves vs Manchester United. (Foto: X/@idextratime)

“Sengaja biar libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) sama keluarga,” tulis akun @officialwasa48.

Lantas, apakah komentar akun @officialwasa48 benar adanya? Hanya Bruno Fernandes yang tahu jawabannya.

Satu yang pasti, Liga Inggris memasuki jadwal padat ketika akhir tahun tiba. Tercatat hanya dalam 12 hari, tim-tim melakoni tiga pertandingan.

Hal itu berbeda dengan liga-liga top Eropa lain seperti Liga Spanyol dan Liga Jerman yang Memberikan jatah libur kepada para klub di saat Natal dan Tahun Baru tiba. Sebelumnya, Neymar Jr beberapa kali terindikasi melakukan kekurangan tiap kali sang adik, Raffaella Santos, hendak berulang tahun pada 11 Maret.

Halaman:
1 2
      
