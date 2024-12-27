Klasemen Liga Inggris 2024-2025 Kelar Boxing Day: Liverpool Makin Berjaya di Puncak, Manchester United Terpental ke Posisi 14!

KLASEMEN Liga Inggris 2024-2025 kelar Boxing Day menarik diulas. Liverpool sendiri makin berjaya di puncak, sementara Manchester United harus terpental di posisi 14.

Ya, Liverpool sukses memperkukuh posisi di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka kini total sudah mengemas 42 poin dari 17 laga yang dijalani.

Liverpool sendiri dapat 3 poin tambahan semalam. Pasalnya, mereka sukses mengalahkan Leicester City di Stadion Anfield dengan skor 3-1.

The Reds -julukan Liverpool- unggul hingga 7 poin dari Chelsea yang mengekor di posisi kedua. Chelsea sendiri gagal menang di matchday ke-18 Liga Inggris 2024-2025 semalam.

Chelsea tumbang 1-2 di tangan Fulham kala berlaga di markasnya sendiri, yakni Stamford Bridge, pada Kamis 26 Desember 2024 malam WIB. Hasil ini membuat perolehan poin Chelsea tak berubah, yakni masih 35 angka.

Beralih ke urutan ketiga di klsemen, ada Nottingham Forest. Mereka berhasil melejit ke urutan ketiga di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan koleksi 34 poin. Semalam, Nottingham sukses merebut poin penuh usai mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0.