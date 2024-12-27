Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: Liverpool vs Leicester City 3-1, Wolverhampton Wanderers vs Manchester United 2-0

HASIL Liga Inggris 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Liverpool vs Leicester City yang berakhir 3-1, hingga Wolverhampton Wanderers vs Manchester United yang rampung dengan skor 2-0.

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut semalam. Bertajuk Boxing Day, total ada 8 pertandingan yang digelar pada pekan ke-18 Liga Inggris musim ini.

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Liverpool vs Leicester City. Laga ini berlangsung di Anfield Stadium, pada Jumat (27/12/2024) dini hari WIB.

The Reds -julukan Liverpool- melakukan comeback ciamik dalam laga ini. Awalnya, mereka memulai laga dengan kurang apik karena sudah harus kebobolan pada menit keenam lewat aksi Jordan Ayew.

Keunggulan 1-0 yang dimiliki Leicester pun mampu terus dipertahankan. Hingga akhirnya, jelang akhir babak pertama, Liverpool baru bisa memecah kebuntuan via aksi Cody Gakpo (45+1’). Laga babak pertama pun berimbang 1-1.

Di babak kedua, Liverpool tampil lebih ganas. Tuan rumah memastikan comeback lewat gol Curtis Jones pada menit ke-49. Liverpool memimpin 2-1. Jelang akhir laga, Mohamed Salah menambah keunggulan Liverpool menjadi 3-1. Skor ini pun terjaga hingga akhir pertandingan.

Dapat 3 poin tambahan, Liverpool makin kukuh di pucuk klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka mengemas 42 poin dari 17 laga yang telah dijalani.

Selain itu, ada juga pertandingan seru lainnya yang mempertemukan Wolverhampton Wanderers vs Manchester United. Pada laga yang digelar di Molineux Stadium, pada Jumat (27/12/2024) dini hari WIB, Man United tumbang dengan skor 0-2.

Nasib malang menimpa Man United dalam laga ini. Sudah mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah, Man United pun dipaksa bermain dengan 10 orang saja sejak awal babak kedua.

Pasalnya, Bruno Fernandes mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-47. Bruno Fernandes dikartu merah wasit usai melanggar Semedo.