HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Everton di Liga Inggris 2024-2025: Erling Haaland Gagal Penalti, The Citizens Ditahan 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |21:35 WIB
Hasil Manchester City vs Everton di Liga Inggris 2024-2025: Erling Haaland Gagal Penalti, The Citizens Ditahan 1-1!
Erling Haaland kala membela Manchester City. (Foto: Manchester City)
A
A
A

HASIL Manchester City vs Everton di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-18 dalam tajuk Boxing Day itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Laga Manchester City vs Everton digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Kamis (26/12/2024) malam WIB. Man City unggul lebih dahulu lewat gol Bernardo Silva (14’). Tetapi, Everton kemudian menyamakan kedudukan lewat aksi Iliman Ndiaye.

Erling Haaland

Man City sendiri dapat peluang emas lewat tendangan penalti pada laga ini. Tetapi, Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor gagal mengerjakan tugasnya dengan baik.

Hasil ini membuat tren negatif Man City berlajut. Mereka belum menang di setidaknya 5 pertandingan terakhir dalam berbagai kompetisi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City yang bertekad kuat bangkit dari keterpurukan membuka laga dengan baik. Mereka beberapa kali mendapat peluang emas mencetak gol, meski masih gagal berbuah manis.

Salah satunya datang pada menit ketiga lewat tandukan Josko Gvardiol. Sayangnya, bola melenceng di sisi gawang Everton yang dikawal Jordan Pickford.

Man City akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-14. Ialah Bernardo Silva yang mencatatkan Namanya di papan skor usai menyambut umpan dari Jeremy Doku. Man City unggul 1-0.

Tertinggal, Everton tak tinggal diam. Mereka pun berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-36 via aksi Iliman Ndiaye yang berhasil memanfaatkan bola rebound. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1. Hingga akhir laga, tak ada gol tambahan yang tercipta.

