HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Achmad Maulana, Pemain Muda Timnas Indonesia yang Dapat Pelajaran Berharga meski Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |23:13 WIB
Kisah Achmad Maulana, Pemain Muda Timnas Indonesia yang Dapat Pelajaran Berharga meski Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024
Achmad Maulana kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Achmad Maulana menarik diulas. Sebab, pemain muda Timnas Indonesia mengaku dapat pelajaran berharga, meski gagal ke semifinal Piala AFF 2024.

Ya, Achmad Maulana yang berusia 21 tahun masuk skuad Timnas Indonesia kala mentas di Piala AFF 2024. Pemanggilan ini dinilai layak karena mengacu pada permainannya di Timnas Indonesia untuk Piala AFF itu.

Achmad Maulana

Bagi Maulana, turnamen Piala AFF 2024 memberikan ujian mental baginya. Meski pada akhirnya, skuad Garuda gagal lolos ke semifinal karena kalah melawan Timnas Filipina di matchday terakhir Grup B.

1. Petik Pengalaman

Hal ini diakui Achmad Maulana jadi pengalaman yang akan implementasi dan ditularkan ke pemain Arema FC lainnya di kompetisi Liga 1. Apalagi saat ini, tim Singo Edan kehilangan pelatih kepala Joel Cornelli, usai didepak tim.

"(Pengalaman dari Piala AFF) Pastinya sangat membantu, apalagi soal mental kemarin Timnas kita menurunkan U-22, kita lawannya senior," kata Achmad Syarif Maulana, saat konferensi pers sebelum laga melawan Semen Padang.

Pengalaman meladeni pemain yang lebih senior di ajang turnamen Piala AFF itu dianggap penting, untuk membentuk karakter dan mentalnya. Selama membela Timnas Indonesia, ia dimainkan di beberapa posisi, termasuk di tengah dan sektor pertahanan kanan. Pengalaman itu yang membuat mentalnya terangkat.

"Pastinya ngebantu secara mental di lapangan, pasti akan sangat membantu menaikkan mental pemain," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
