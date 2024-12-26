Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tijjani Reijnders yang Bangga Lihat Eliano Bela Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |12:37 WIB
Kisah Tijjani Reijnders yang Bangga Lihat Eliano Bela Timnas Indonesia
Eliano Reijnders bersama sang kakak, Tijjani Reijnders. (Foto: Instagram/eliano.r)
A
A
A

BINTANG AC Milan, Tijjani Reijnders mengaku bangga memiliki adik Eliano Reijnders. Ia pun turut senang dengan keputusan Eliano yang kini memilih membela Timnas Indonesia.

Tijjani Reijnders merupakan kakak dari Eliano, pemain yang belum lama ini dinaturalisasi PSSI. Baik Tijjani maupun Eliano mempunyai darah campuran Belanda-Indonesia.

1. Darah Indonesia Mengalir di Tubuh Reijnders Bersaudara

Reijnders bersaudara memiliki ayah yang berasal dari Belanda, Martin Reijnders. Sedangkan ibu mereka, Angelina Lekatompessy, mempunyai darah Maluku.

Tijjani memilih untuk membela Timnas Belanda. Sedangkan, Eliano memutuskan untuk memperkuat Timnas Indonesia dan baru dinaturalisasi pada akhir September 2024 lalu.

Tijjani Reijnders

Meski berbeda pilihan, Tijjani merasa bangga dengan keputusan adiknya. Bintang AC Milan itu bahkan sering mendukung Eliano ketika berkesempatan main untuk Timnas Indonesia.

"Hubungannya buruk, tidak tidak, itu hanya bercanda hahaha. Dia teman terbaikku, kita berbagi banyak hal bersama," kata Tijjani dikutip dari kanal YouTube AC Milan, Kamis (26/12/2024).

