Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sombongnya Timnas Bahrain Setelah Kalahkan Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia Terkam The Reds di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |10:31 WIB
Sombongnya Timnas Bahrain Setelah Kalahkan Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia Terkam The Reds di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Bahrain sombong setelah menang atas Arab Saudi dan Irak. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

SOMBONGNYA Timnas Bahrain setelah mengalahkan Arab Saudi dan Irak di ajang Piala Teluk 2024. Akun Instagram Timnas Bahrain @bahrainnt membagikan momen perayaan kemenangan para pemain The Reds -julukan Timnas Bahrain- atas Arab Saudi dan Irak.

Selintas, tak ada yang salah dari momen perayaan kemenangan tersebut. Namun, caption unggahan @bahrainnt menarik perhatian. Mereka seakan-seakan sombong alias sulit dikalahkan.

Timnas Bahrain sombong setelah menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Timnas Bahrain sombong setelah menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

“Kebahagiaan kami tak pernah berakhir,” tulis akun @bahrainnt.

Setelah hancur lebur di matchday lima dan enam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (kalah 0-1 dari China dan ditahan Australia 2-2) pada November 2024, Timnas Bahrain racikan Dragan Talajic bangkit pada Desember 2024. Di dua matchday awal Grup B Piala Teluk 2024, Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi dan 2-0 kontra Irak.

Banyak yang bilang, Bahrain menang karena Arab Saudi dan Irak tidak menurunkan skuad utamanya di Piala Teluk 2024. Namun, faktanya Bahrain dihadapkan dengan tim terbaik Arab Saudi dan Irak.

Arab Saudi memanggil pemain-pemain top mereka termasuk sang kapten yang bermain untuk Al Hilal, Saleem Al-Dawsari. Begitu juga dengan Irak yang memanggil pemain Como 1907, Ali Jasim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193148/timnas_indonesia_kedapatan_lawan_sisa_di_fifa_series_2026_okezone-8Grb_large.jpg
Timnas Indonesia Kebagian Lawan Mudah di FIFA Series 2026, Negara Top Dunia Berkumpul di Selandia Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193135/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_shin_tae_yong_ke_timnas_indonesia_fifacom-MTRI_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661905/pramono-sebut-hertha-berlin-bakal-datang-ke-jakarta-dan-hadapi-persija-pbu.webp
Pramono Sebut Hertha Berlin Bakal Datang ke Jakarta dan Hadapi Persija
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/rizdjar_nurviat.jpg
Alarm Bahaya Dinyalakan! Rizdjar Nurviat Desak Dewa United Bangkit dari Zona Bawah Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement