Sombongnya Timnas Bahrain Setelah Kalahkan Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia Terkam The Reds di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

SOMBONGNYA Timnas Bahrain setelah mengalahkan Arab Saudi dan Irak di ajang Piala Teluk 2024. Akun Instagram Timnas Bahrain @bahrainnt membagikan momen perayaan kemenangan para pemain The Reds -julukan Timnas Bahrain- atas Arab Saudi dan Irak.

Selintas, tak ada yang salah dari momen perayaan kemenangan tersebut. Namun, caption unggahan @bahrainnt menarik perhatian. Mereka seakan-seakan sombong alias sulit dikalahkan.

Timnas Bahrain sombong setelah menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

“Kebahagiaan kami tak pernah berakhir,” tulis akun @bahrainnt.

Setelah hancur lebur di matchday lima dan enam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (kalah 0-1 dari China dan ditahan Australia 2-2) pada November 2024, Timnas Bahrain racikan Dragan Talajic bangkit pada Desember 2024. Di dua matchday awal Grup B Piala Teluk 2024, Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi dan 2-0 kontra Irak.

Banyak yang bilang, Bahrain menang karena Arab Saudi dan Irak tidak menurunkan skuad utamanya di Piala Teluk 2024. Namun, faktanya Bahrain dihadapkan dengan tim terbaik Arab Saudi dan Irak.

Arab Saudi memanggil pemain-pemain top mereka termasuk sang kapten yang bermain untuk Al Hilal, Saleem Al-Dawsari. Begitu juga dengan Irak yang memanggil pemain Como 1907, Ali Jasim.