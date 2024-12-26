Tampil Gahar Bersama FC Twente, Mees Hilgers Masuk Nominasi Bek Tengah Terbaik Liga Belanda 2024-2025

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers tampil gahar menjaga lini pertahanan FC Twente di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Karena itu, tak heran jika Hilgers masuk dalam nominasi bek tengah terbaik di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025 versi media Belanda, Voetbal Primeur.

Ya, Mees Hilgers masuk dalam nominasi bersama tujuh pemain lainnya. Mereka adalah Youri Baas (Ajax Amsterdam), Jan van den Bergh (NAC Breda), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), Ryan Flamingo (PSV Eindhoven), David Hancko (Feyenoord), Nikolai Hopland (SC Heerenveen), dan Josip Sutalo (Ajax Amsterdam).

1. Pemenang Ditentukan Lewat Voting Suara Suporter

Nantinya, Voetbal Primeur akan mengumpulkan pendapat para suporter untuk memilih bek tengah terbaik paruh pertama Liga Belanda. Kemudian, bek tersebut kemungkinan besar masuk dalam tim terbaik paruh pertama Liga Belanda 2024-2025.

Mees terpilih karena penampilan solidnya bersama FC Twente. Bek berusia 23 tahun itu disebut pilar penting The Tukkers -julukan FC Twente- selama paruh pertama musim ini.

"(Mees) Hilgers adalah salah satu pilar di FC Twente musim ini. Bek tengah berusia 23 tahun itu tampaknya siap untuk melangkah maju (masuk rada bursa transfer) pada musim panas mendatang," tulis Voetbal Primeur, dikutip pada Kamis (26/12/2024).

"Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2026, yang berarti Twente masih bisa menerima sejumlah uang untuknya," sambung tulisan itu.