HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Bahrain Kalahkan Irak, Sinyal Bahaya bagi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |06:59 WIB
Timnas Bahrain Kalahkan Irak, Sinyal Bahaya bagi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Bahrain menang 2-0 atas Irak di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/bahrainnt)
TIM Nasional (Timnas) Bahrain tengah gacor-gacornya, terbaru mereka sukses menumbangkan Irak dengan skor meyakinkan 2-0 di Gulf Cup 2024. Tentu hal itu menjadi sinyal bahaya untuk Timnas Indonesia karena kedua tim akan saling berjumpa di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil positif yang telah diraih Bahrain di ajang Gulf Cup alias Piala Teluk 2024 menandakan tim berjuluk The Reds itu tengah on fire. Dengan begitu, Timnas Indonesia diprediksi akan kesulitan melawan Bahrain yang tengah gacor.

1. Bahrain Menggila di Gulf Cup 2024

Timnas Bahrain baru saja memastikan diri lolos ke semifinal Gulf Cup 2024. Tergabung di Grup B Gulf Cup 2024 bersama Arab Saudi, Irak, dan Yaman, Bahrain justru berhasil mengalahkan dua tim terkuat di kelompok tersebut.

Arab Saudi menjadi korban pertama, di mana Bahrain berhasil menang 3-2 di Jaber International Stadium, Kuwait, pada 22 Desember 2024. Sebelumnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Bahrain justru kesulitan melawan Arab Saudi hingga laga berakhir 0-0 pada September 2024 lalu.

Setelah mengalahkan Bahrain 3-2 di Gulf Cup 2024, Irak pun menjadi korban keganasan The Reds. Bahrain menang 2-0 berkat dua gol dari Ali Madan.

Timnas Bahrain vs Irak. (instagram/bahrainnt)

Padahal Irak adalah salah satu tim terkuat di Asia, dan dari ranking FIFA pun kedua tim cukup jauh. Irak posisi 56 dunia, sedangkan Bahrain di urutan 81.

Kendati demikian, secara mengejutkan Bahrain mampu menumbangkan Irak 2-0 pada Kamis (26/12/2024) dini hari tadi. Karena sukses mengalahkan Arab Saudi dan Irak, Bahrain menjadi tim pertama di Gulf Cup 2024 yang sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal.

