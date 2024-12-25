Timnas Indonesia Makin Dekat ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Minta Ini ke Pasukan Shin Tae-yong

TIMNAS Indonesia makin dekat ke Piala Dunia. Di tengah kondisi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun membeberkan permintaan khusus untuk pasukan Shin Tae-yong.

Erick Thohir berharap semua bisa fokus dan bersatu. Sebab, Timnas Indonesia perlu bertarung di sisa empat laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Permintaan Erick Thohir

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah berjibaku di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong untuk sementara menempati posisi ketiga dengan koleksi enam poin.

Jay Idzes cs membukukan satu kemenangan, tiga kali imbang, dan dua kali kalah dalam enam laga yang sudah dilalui. Empat laga tersisa untuk menentukan nasib apakah Timnas Indonesia bisa melaju dan tampil di Piala Dunia 2026 atau tidak.

"Piala Dunia kita masih punya sisa empat pertandingan. Jadi, kita fokus ke empat pertandingan itu karena untuk (lolos langsung) kualifikasi harus (finis) dua teratas di grup," ucap Erick Thohir kepada Best Eleven, dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (25/12/2024).

"Atau bisa melewati babak playoff jika (finis) posisi 3-4. Kaena itu kita harus bersatu kembali untuk bertarung kembali," tegasnya.