HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Bahrain vs Irak di Gulf Cup 2024: Menang 2-0, The Reds Rebut Tiket ke Semifinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |05:35 WIB
Hasil Timnas Bahrain vs Irak di Gulf Cup 2024: Menang 2-0, <i>The Reds</i> Rebut Tiket ke Semifinal
Timnas Bahrain lolos ke semifinal Gulf Cup 2024 usai menang 2-0 atas Irak. (Foto: Instagram/bahrainnt)
A
A
A

KUWAIT CITY – Tim Nasional (Timnas) Bahrain merebut kemenangan penting atas Irak di matchday kedua Grup B Gulf Cup 2024, pada Kamis (26/11/2024) dini hari WIB. Bermain di Jaber Al Ahmad International Stadium, Kuwait City, tim berjuluk The Reds itu berhasil menang dengan skor 2-0.

Kemenangan itu jelas sangat berarti bagi Bahrain. Sebab mereka memastikan diri lolos ke babak semifinal Gulf Cup 2024.

Sejauh ini, Bahrain sudah mengoleksi 6 poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Sebelumnya, Bahrain secara luar biasa mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor tipis 3-2.

Kini, giliran Irak yang dibuat tak berkutik oleh Bahrain. Dua gol Bahrain pun dicetak oleh satu pemain, yakni Ali Madan pada menit 38 dan 47.

Timnas Bahrain vs Irak. (instagram/bahrainnt)

Secara statistik permainan, kedua tim sejatinya sama kuat. Bahkan Irak sedikit lebih banyak unggul dalam hal penguasaan bola hingga peluang emas yang diciptakan.

Halaman:
1 2
      
