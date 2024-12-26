Hasil Timnas Bahrain vs Irak di Gulf Cup 2024: Menang 2-0, The Reds Rebut Tiket ke Semifinal

KUWAIT CITY – Tim Nasional (Timnas) Bahrain merebut kemenangan penting atas Irak di matchday kedua Grup B Gulf Cup 2024, pada Kamis (26/11/2024) dini hari WIB. Bermain di Jaber Al Ahmad International Stadium, Kuwait City, tim berjuluk The Reds itu berhasil menang dengan skor 2-0.

Kemenangan itu jelas sangat berarti bagi Bahrain. Sebab mereka memastikan diri lolos ke babak semifinal Gulf Cup 2024.

Sejauh ini, Bahrain sudah mengoleksi 6 poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Sebelumnya, Bahrain secara luar biasa mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor tipis 3-2.

Kini, giliran Irak yang dibuat tak berkutik oleh Bahrain. Dua gol Bahrain pun dicetak oleh satu pemain, yakni Ali Madan pada menit 38 dan 47.

Secara statistik permainan, kedua tim sejatinya sama kuat. Bahkan Irak sedikit lebih banyak unggul dalam hal penguasaan bola hingga peluang emas yang diciptakan.