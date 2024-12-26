Lini Depan Timnas Indonesia Tumpul, Cristian Gonzales Siap Jadi Pelatih Striker Garuda

LEGENDA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Cristian Gonzales menawarkan diri menjadi pelatih striker di skuad Garuda. Gonzales berkata seperti itu karena prihatin dengan tumpulnya lini depan Timnas Indonesia.

Gara-Gara masalah di lini depan, Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir, termasuk di Piala AFF 2024. Kondisi itu bahkan membuat skuad Garuda gugur lebih cepat di fase grup.

1. Cristian Gonzales Menawarkan Diri sebagai Pelatih Striker Timnas Indonesia

Pernyataan Gonzales tertarik jadi pelatih striker Timnas Indonesia itu dapat dilihat dalam kolom komentar unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Unggahan tersebut merupakan respons Erick setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024.

"Siap pak Erick, kalau dibutuhkan pelatih striker pak demi Timnas Indonesia," tulis El Loco Gonzales, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

2. Meski Sebentar, Cristian Gonzales Pernah Jadi Striker Andalan Timnas Indonesia





Gonzales sendiri merupakan salah satu penyerang legendaris yang pernah membela Timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung itu tercatat membukukan 13 gol dari 32 pertandingan bersama Skuad Garuda.