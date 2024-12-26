Alfrandra Dewangga Diisukan Hengkang, Bos PSIS Semarang Angkat Bicara

UPDATE bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. PSIS Semarang angkat bicara soal Alfeandra Dewangga yang diisukan hengkang. Mereka menegaskan bahwa kontrak Dewangga sudah diperpanjang hingga 2027.

Kabar itu disampaikan bos PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Dia memastikan sudah memastikan memperpanjang salah satu pemain andalannya, yakni Alfeandra Dewangga karena jasanya masih dibutuhkan tim.

1. Tepis Rumor Dewangga Hengkang

Kepastian ini sekaligus meruntuhkan rumor yang menyatakan Dewangga menjadi target transfer klub lain pada jendela bursa transfer Liga 1. Bursa transfer pemain sendiri diketahui telah dibuka sejak 19 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Januari 2025.

Yoyok Sukawi mengatakan Dewangga diberikan kontrak jangka panjang dengan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS. Perpanjangan kontrak itu setelah berdiskusi dengan tim pelatih.

“Dewangga masih terikat kontrak dengan PSIS hingga 2027, dan tim pelatih PSIS masih membutuhkan dia. Jadi, Dewangga tetap akan bersama PSIS,” kata Yoyok Sukawi, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (26/12/2024).

Pria berusia 46 tahun itu mengatakan sangat wajar Dewangga sempat dikaitkan dengan beberapa klub. Hal itu pastinya karena performa apik pemain tersebut dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

“Ini kan masa bursa transfer, jadi memang gosip dan rumor soal ketertarikan pasti banyak. Yang jelas, PSIS dan Dewangga masih terikat kontrak hingga 2027,” ucap Yoyok.