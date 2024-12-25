Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024: The Golden Star Warriors Menggila?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |15:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Singapura vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2024: The Golden Star Warriors Menggila?
Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Singapura vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- tampil menggila?

Ya, ajang Piala AFF 2024 telah memasuki babak semifinal. Laga di babak semifinal sendiri akan digelar 2 leg.

Timnas Singapura

Untuk pertemuan Singapura melawan Vietnam, laga leg I akan digelar lebih dahulu di markas Timnas Singapura. Laga Timnas Singapura vs Vietnam tepatnya akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, pada Kamis 26 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

1. Misi Singapura Pecahkan Kutukan 26 Tahun Tak Pernah Menang Lawan Vietnam

Pelatih Timnas Singapura, Tsutomu Ogura, menatap optimistis laga melawan Timnas Vietnam. Bahkan, dia tertantang membawa Singapura pecahkan kutukan 26 tahun tak pernah menang lawan Vietnam.

Ogura sama sekali tidak takut melawan Vietnam. Juru taktik asal Jepang ini justru mengusung misi untuk memecahkan rekor tanpa kemenangan Singapura atas Vietnam itu.

“26 tahun tanpa kemenangan? Ini sangat menarik, dan bagi saya, sejarah ada untuk diubah dan diciptakan,” tutur Ogura, dilansir dari The Straits Times, Rabu (25/12/2024).

“Para pemain kami percaya pada sepakbola kami. Satu per satu, pertandingan demi pertandingan, mereka menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa pertandingan, kami bagus di babak pertama,” ujar Ogura.

“Dalam pertandingan lain, kami tampil lebih baik di babak kedua. Tetapi setiap pertandingan, kami selalu meningkat dalam beberapa hal,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
