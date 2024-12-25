Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Bahrain Kirim Ancaman untuk Timnas Indonesia Usai Kalahkan Arab Saudi 3-2 di Gulf Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:34 WIB
Pelatih Bahrain Kirim Ancaman untuk Timnas Indonesia Usai Kalahkan Arab Saudi 3-2 di Gulf Cup 2024
Timnas Bahrain optimis bisa kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/bahrain.nt)
KUWAIT CITY - Kemenangan penting berhasil diraih Bahrain saat melawan Arab Saudi di Gulf Cup 2024. Sebab kemenangan itu tak hanya baik untuk perjalanan Bahrain di Piala Teluk 2024, tetapi juga menjadi modal penting bagi mereka yang akan melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

The Reds -julukan Timnas Bahrain- menang atas Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Pertarungan sengit itu tersaji di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kuwait, pada Senin 23 Desember 2024 laly.

1. Bahrain Puas Bisa Kalahkan Arab Saudi

Usai pertandingan, pelatih Bahrain, Dragan Talajic mengakui kekuatan Arab Saudi karena tampil sangat menekan di menit-menit akhir. Tapi disisi lain, dia sangat senang karena para pemain Bahrain tampil solid sehingga sukses mengunci kemenangan di laga tersebut.

“Arab Saudi adalah tim besar, dan saya mengucapkan selamat kepada mereka atas tekanan luar biasa yang mereka berikan selama enam hingga sepuluh menit terakhir. Arab Saudi adalah tim yang sangat baik, kami tahu mereka memiliki beberapa masalah dengan banyak pemain cedera atau semacamnya, tetapi kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan,” kata Talajic, dilansir dari GDN Online, Rabu (25/12/2024).

2. Bahrain Optimis Bisa Tampil Maksimal di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Termasuk Lawan Timnas Indonesia

Timnas Arab Saudi vs Bahrain

Hasil kemenangan ini sekaligus membuat Talajic menebar ancaman para lawannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tapi yang menarik, Talajic sama sekali tidak menyebut Timnas Indonesia. Padahal, Bahrain hampir dipecundangi Skuad Garuda pada pertemuan pertama dengan skor imbang 2-2.

“Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi takdir saya selalu bermain di pertandingan besar, seperti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Insyaallah, kami akan tampil baik,” tutur Talajic.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
