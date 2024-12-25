Senggol Timnas Indonesia, Mantan Pemain Barcelona: Level Vietnam Bakal Lebih Tinggi dari Garuda

MANTAN pemain Barcelona, Hendrio Araujo percaya level Vietnam bakal lebih tinggi dari Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ia merasa sejauh ini Vietnam sudah berada di jalur yang tepat dan siap untuk meninggalkan Timnas Indonesia.

Hendrio yang merupakan pemain klub Vietnam, Nam Dinh FC, kurang lebih sudah mengenal baik kualitas Timnas Vietnam. Pemain asal Brasil itu pun menilai Vietnam asuhan Kim Sang-sik sudah berkembang sangat baik dan berpotensi untuk bisa terus berkembang.

1. Percaya Level Vietnam Bakal Tinggalkan Timnas Indonesia

Mengenai kualitas, Hendrio merasa level Timnas Vietnam masih bisa terus berkembang. Ia bahkan menyenggol Timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang semenjak ditangani Shin Tae-yong dan diperkuat pemain keturunan.

“Menurut saya, kita akan mencapai level yang lebih tinggi (dari Indonesia). Tidak hanya berhenti di level yang sama,” ujar Hendrio, melansir dari media Vietnam, Znews, Rabu (25/12/2024).

“Bagi saya, Vietnam saat ini tak kekurangan apapun. Tim sudah di jalur yang tepat, berkembang selangkah demi selangkah, dan itu adalah cara terbaik untuk bisa terus berkembang,” tambahnya.

2. Hendrio Punya Keinginan Membela Timnas Vietnam

Hendrio saat ini mengincar satu tempat di skuad Timnas Vietnam. Meski berasal dari Brasil dan tak memiliki darah Vietnam sama sekali, Hendrio masih bisa dinaturalisasi via jalur lamanya ia tinggal di negeri tersebut.