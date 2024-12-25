Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senggol Timnas Indonesia, Mantan Pemain Barcelona: Level Vietnam Bakal Lebih Tinggi dari Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:04 WIB
Senggol Timnas Indonesia, Mantan Pemain Barcelona: Level Vietnam Bakal Lebih Tinggi dari Garuda
Timnas Vietnam tengah berjuang di Piala AFF 2024. (Foto: VFF)
A
A
A

MANTAN pemain Barcelona, Hendrio Araujo percaya level Vietnam bakal lebih tinggi dari Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ia merasa sejauh ini Vietnam sudah berada di jalur yang tepat dan siap untuk meninggalkan Timnas Indonesia.

Hendrio yang merupakan pemain klub Vietnam, Nam Dinh FC, kurang lebih sudah mengenal baik kualitas Timnas Vietnam. Pemain asal Brasil itu pun menilai Vietnam asuhan Kim Sang-sik sudah berkembang sangat baik dan berpotensi untuk bisa terus berkembang.

1. Percaya Level Vietnam Bakal Tinggalkan Timnas Indonesia

Mengenai kualitas, Hendrio merasa level Timnas Vietnam masih bisa terus berkembang. Ia bahkan menyenggol Timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang semenjak ditangani Shin Tae-yong dan diperkuat pemain keturunan.

“Menurut saya, kita akan mencapai level yang lebih tinggi (dari Indonesia). Tidak hanya berhenti di level yang sama,” ujar Hendrio, melansir dari media Vietnam, Znews, Rabu (25/12/2024).

Timnas Vietnam

“Bagi saya, Vietnam saat ini tak kekurangan apapun. Tim sudah di jalur yang tepat, berkembang selangkah demi selangkah, dan itu adalah cara terbaik untuk bisa terus berkembang,” tambahnya.

2. Hendrio Punya Keinginan Membela Timnas Vietnam

Hendrio saat ini mengincar satu tempat di skuad Timnas Vietnam. Meski berasal dari Brasil dan tak memiliki darah Vietnam sama sekali, Hendrio masih bisa dinaturalisasi via jalur lamanya ia tinggal di negeri tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/hertha_berlin.jpg
Resmi! Hertha Berlin Siap Bentrok Persija di Momen 500 Tahun Ibu Kota
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement