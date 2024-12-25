Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas UEA vs Kuwait di Gulf Cup 2024: Tuan Rumah Menang 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |06:08 WIB
Timnas Kuwait menang 2-1 atas UEA di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/uae.nt)
KUWAIT CITY – Tim Nasional (Timnas) Kuwait berhasil menumbangkan Uni Emirat Arab (UEA) di matchday kedua Grup A Gulf Cup 2024, pada Rabu (25/12/2024) dini hari WIB. Bermain di Jaber International Stadium, Kuwait City, tim tuan rumah tepatnya menang dengan skor 2-1.

Ya, Kuwait adalah tuan rumah dari turnamen antar negara Teluk Arab di edisi ke-26 tersebut. Pada awal turnamen, Kuwait gagal meraih hasil baik karena ditahan Oman 1-1.

Kendati demikian, tim asuhan Paulo Bento berhasil bangkit di matchday kedua saat menjamu UEA. Dalam laga tersebut, Kuwait sejatinya tertinggal lebih dulu gara-gara gol cepat Caio Canedo di menit kelima.

Kuwait pun baru bisa membalas pada meni ke-16 berkat aksi Mohammad Daham. Gol kemenangan Kuwait baru tercipta ketika Oman bermain dengan 10 pemain imbas dari kartu merah Kouame Antonne di menit 86.

Timnas UEA vs Kuwait (instagram/uae.nt)

Keunggulan pemain itu membuat tim tuan rumah tampil gacor di akhir laga. Tak ayal pada menit 89, Moath Al Enezi sukses mencatatkan namanya di papan skor dan membuat Kuwait menang dengan skor 2-1.

