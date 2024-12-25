Pelatih Persija Jakarta Belum Pikirkan Transfer Pemain, Ingin Fokus Hadapi Malut United Dulu

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta, Carlos Pena, menegaskan belum pikirkan rencana transfer paruh musim. Pasalnya kini, Pena tengah fokus mempersiapkan tim melawan Malut United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Hal itu tentu saja dilakukan demi membawa Persij menang. Laga Persija Jakarta vs Malut United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 28 Desember 2024.

1. Persija Jakarta Ingin Lanjutkan Tren Positif

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- ingin menjaga tren positif di laga tersebut. Apalagi, saat ini Persija berada di urutan ketiga klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Pena mengatakan fokusnya saat ini adalah mencari cara untuk meraih kemenangan kontra Malut United. Dia belum berpikir untuk mencari pemain di bursa transfer paruh musim.

"Mengenai putaran kedua, mengenai pemain-pemain baru, kami masih punya pertandingan melawan Malut. Laga itu menjadi pertandingan penting bagi kami,” kata Pena, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (25/12/2024).