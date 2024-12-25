Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persija Jakarta Belum Pikirkan Transfer Pemain, Ingin Fokus Hadapi Malut United Dulu

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |04:08 WIB
Pelatih Persija Jakarta Belum Pikirkan Transfer Pemain, Ingin Fokus Hadapi Malut United Dulu
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Carlos Pena, menegaskan belum pikirkan rencana transfer paruh musim. Pasalnya kini, Pena tengah fokus mempersiapkan tim melawan Malut United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Hal itu tentu saja dilakukan demi membawa Persij menang. Laga Persija Jakarta vs Malut United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 28 Desember 2024.

Persija Jakarta

1. Persija Jakarta Ingin Lanjutkan Tren Positif

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- ingin menjaga tren positif di laga tersebut. Apalagi, saat ini Persija berada di urutan ketiga klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Pena mengatakan fokusnya saat ini adalah mencari cara untuk meraih kemenangan kontra Malut United. Dia belum berpikir untuk mencari pemain di bursa transfer paruh musim.

"Mengenai putaran kedua, mengenai pemain-pemain baru, kami masih punya pertandingan melawan Malut. Laga itu menjadi pertandingan penting bagi kami,” kata Pena, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Seleksi Timnas Indonesia U-20 Memanas! Nova Arianto Beri Pesan Tegas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement